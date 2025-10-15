TORINO vs NAPOLI – Conte cerca la rivincia su Baroni; l’anno scorso, il tecnico, oggi in granata, su tre gare con la Lazio, collezionò due successi ed un pari

Antonio Conte, sabato, contro Marco Baroni,oggi sulla panchina del Toro, andrà alla ricerca della rivincita dell’anno scorso, quando l’ex giocatore del secondo scudetto azzurro, era alla Lazio, squandra con la quale sconfisse il Napoli, a per 1 a 0 in campionato, a Fuorigrotta ed all’Olimpico, per 3 a 0, in Coppa Italia, quindi nel match di ritorno, in serie A, a Roma, impattò 2 a 2. Pertanto, per l’allenatore salentino, una stagione fa, solo due k o ed un pareggio, contro il suo collega granata. Sarà la volta buona, per il mister del Napoli, nel prossimo match, invertire questo trend negativo? Quella contro Il Toro sarà la partita dei tanti ex,tre per parte, nella formazione partenopea contiamo Milinkovic Savic, Buongiorno ed Elmas, mentre tra i padroni di casa militano Giovanni Simeone, Ngonge e Duvan Zapata, per non parlare del tecnico. Ultimamente, diverse notizie sulla probabile formazione azzurra, si sono avvicendate, annuciando alcuni cambiamenti. Per prendersi la sua rivincita su Baroni, l’allenatore campione d’Italia non pare intenzionato a sconvolgere la squadra. Scenderà in campo la migliore formazione possibile con i quattro centrocampisti; Gilmour prenderà il posto di Lobotka. Spazio, quindi agli undici che hanno dato, finora, le maggiori garanzia: per quanto concerne Politano, ci sarà David Neres, sulla fascia destra, a rimpiazzarlo.