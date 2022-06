Italia Under 21 – La firma di Gianluca Gaetano nel 3-0 degli azzurrini contro il Lussemburgo

Gianluca Gaetano, uno degli artefici principali della promozione in massima serie della Cremonese ma di proprietà del Napoli ha dato dimostrazione del suo ottimo momento anche con la nazionale italiana under 21, con cui ha contribuito, con un magnifico gol, al risultato finale di 3 a 0 con il Lussemburgo, nella gara di qualificazioni ai campionati europei di categoria, Della crescita e dello stato di grazia del centrocampista napoletano, del resto, si era accorto anche Roberto Mancini che lo aveva convocato per un primo stage con l’Italia maggiore. Una grossa soddisfazione per il giocatore che, a luglio, andrà in ritiro con il Napoli per convincere Spalletti a tenerlo nella rosa dei 25 calciatori della prossima stagione. Gaetano tifosissimo della squadra azzurra non sta nei panni, credendo nella possibilità di indossare la maglia che ha sempre amato, quella della squadra sua città. Il tecnico toscano farà dunque le sue valutazioni e poi prenderà una decisione. Ricordiamo che nella stagione di serie B appena trascorsa Gaetano ha realizzato sette reti, prendendo in mano le redini del centrocampo della Cremonese. Un campionato da incorniciare il suo, tanto è vero che la dirigenza lombarda spingerà tantissimo per il rinnovo del prestito del suo comandante della zona mediana del campo. Proprio da lui la compagine tornata in A dopo tantissimi anni, vorrebbe ricominciare la sua avventura in un torneo così difficile e impegnativo.