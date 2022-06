Napoli – Politano ha chiesto alla società di voler andar via per il troppo poco spazio concessogli quest’anno da Spalletti

Matteo Politano, ex esterno del Sassuolo e dell’Inter non è affatto contento della stagione terminata poco meno di una ventina di giorni fa. Per lui troppo pochi i minuti giocati. Completamente diversa l’annata rispetto al campionato scorso con Gattuso in panchina. L’attaccante infatti aveva collezione molte più presenze e realizzato nove reti, mentre soltanto tre nel 2021/22. Sentendosi messo quasi in disparte, Politano ha chiesto espressamente a Giuntoli di essere ceduto per andare a giocare con continuità in un altro club. Se l’esperienza all’ombra del Vesuvio del calciatore dovesse realmente chiudersi qui, il direttore sportivo partenopeo ha già pronta l’alternativa. Si tratta di Federico Bernardeschi, famoso svincolato dopo l’esperienza con la Juve, desideroso di vivere un’esperienza che lo faccia tornare quello ammirato ai tempi della Fiorentina. Napoli sarebbe una piazza gradita che potrebbe rigenerarlo.