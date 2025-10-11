Estonia vs Italia – Gattuso pensa di schierare Spinazzola dal primo minuto., il giocatore del Napoli carico a pallettoni

Stasera, alle 20,45. a Tallin, torna in campo l’Italia, targata Rino Gattuso. per affrontare la modesta Estonia. già sconfitta, all’andata per5 a 0, per le qualificazioni ai Campionati del Mondo dell’anno prossimo. Una partita in cui, gli azzurri sono obbligati a vincere senza se e senza ma. Mancando Matteo Politano, la novità in seno alla formazione, dovrebbe esseere l’impigo di Leonardo Spinazzola dal primo minuto. L’ex Roma ritrova la Nazionale, dopo due anni di assenza. Una convocazione assolutamente meritata, viste le straordinarie prestazioni col Napoli, in questo inizio di stagione. Il calciatore di Conte sembra essere in vantaggio su Cambiaso, difatti il nostro Ct lo reputa il migliore sostituto dell’infortunato Politano. L’esterno che può giocare sia sulla corsia destra che sinistra dà ampie garanzie. Inoltre, può fungere da equilibratore tra difesa e attacco. Sarà, quindi, questa la mossa vincente di Gatuso?