Europei: Italia e Danimarca prime qualificate ai quarti di finale, il sogno azzurro continua

Ieri si sono disputate le prime due sfide degli ottavi di finale degli Europei, ebbene passano ai quarti di finale Italia e Danimarca che hanno battuto rispettivamente l’Austria ed il Galles, ma mentre i danesi hanno avuto vita facile travolgendo gli avversari per 4 a 0, la nostra nazionale ha faticato non poco per avere la meglio sugli austriaci, protagonisti di un’ottima prestazione. Infatti il successo, per 2 a 1, è giunto solo nei tempi supplementari dopo che la gara si era chiusa sullo 0 a 0. Ancora una volta ci ha salvati una rete dell’atalantino Pessina. Molto buona la prova del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo, mentre Insigne non è apparso al meglio della condizione. Ora gli azzurri di Mancini attendono la vincente tra Belgio e Portogallo. Il duello tra Cristiano Ronaldo e Romero Lukaku andrà in scena questa sera alle 21. Invece il match dei quarti in cui sarà coinvolta l’Italia si giocherà venerdì 2 luglio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Dunque continua il sogno azzurro della formazione di Mancini che mira alla finale della manifestazione, traguardo assai difficile ma non impossibile da raggiungere.