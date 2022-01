Napoli: stamane Osimhen sarà sottoposto ad una visita medica specialistica decisiva per il rientro

Stamane l’attaccante nigeriano del Napoli, fuori da qualche mese per infortunio, sarà sottoposto ad una visita specialistica che si rivelerà decisiva ai fini del suo rientro nel gruppo di Spalletti. Soltanto dopo questo esame, sapremo quali saranno i tempi per rivedere Victor Osimhen all’opera. In verità, pero, il viso del calciatore è apparso ancora abbastanza gonfio e ciò non lascia ben sperare. Qualora, invece, lo staff medico preposto al controllo dovesse dare parere positivo sulle sue condizioni, probabilmente, lunedì al Dall’Ara, contro il Bologna, potrebbe sedere in panchina, per fargli riassaporare il clima del campo. Se così non fosse, quasi certamente, Osimhen sarà presente nel derby campano con la Salernitana, il prossimo 23 gennaio, a Fuorigrotta.