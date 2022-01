IL FISCHIETTO: Napoli vs Fiorentina, ottavo di finale di Coppa Italia, sarà diretta da Ayroldi di Molfetta

Napoli vs Fiorentina, match valido per gli ottavi di Coppa Italia, in programma dopodomani allo Stadio Maradona, alle ore 18 sarà diretta dall’arbitro pugliese Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta in provincia di Bari. Collaboreranno con lui Rocca e Monte in qualità di assistenti di linea, Fourneau come quarto uomo, mentre al VAR ci saranno Dionisi e Paganessi. Il fischietto di Molfetta ha arbitrato il Napoli, una sola volta, nel novembre scorso in occasione del match casalingo con il Verona, finito 1a 1. Non fu una direzione impeccabile la sua, tanto è vero che sorsero numerose polemiche per un evidente rigore negato a Victor Osimhen. Per la cronaca Ayroldi è un arbitro giovane, figlio e nipote d’arte, che ha diretto già diverse partite di massima serie.