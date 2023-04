Dopo l’1-1 di Palermo, Agostinelli ci crede: “Ce la possimao ancora fare”

Il pareggio contro il Palermo fa ben sperare il tencico del Benevento. Per Agostinelli la salvezza è ancora possibile:

“Un pari che ci tiene in vita, ma nel primo tempo meritavamo il vantaggio. Nella ripresa abbiamo un po’ sofferto ma siamo riusciti a creare alcune occasioni. Sono contento di come i ragazzi hanno tenuto il campo. Sento questa squadra mia e sono convinto che possiamo fare qualcosa in più.

Avevamo preparato la gara nel modo giusto. Il gol è stato bello. Siamo andati in svantaggio per un nostro errore. Tutti hanno dato l’anima. I ragazzi non vogliono scendere e ce la possiamo ancora fare. Dall’ inizio ho detto che non posso aspettare nessuno. Adesso ho bisogno di chi va in campo per fare la guerra in ogni minuto di ciascuna gara”.