Palermo-Benevento 1-1: nel recupero la Strega rischia la beffa

La 34^ giornata di serie B vede il Benevento di mister Agostinelli impegnato al “Renzo Barbera”. La Strega affronta il Palermo in uno di quei match da vincere, soprattutto se si guarda la vittoria del Brescia in trasferta contro la Reggina. Agostinelli vuole gente motivata: non è un caso l’assenza di Simy e La Gumina lasciati a casa. Non figurano tra i convocati Capellini, Pastina, Letizia ed El Kaouakibi. Queste la formazione scelta da mister Agostinelli: Manfredini tra i pali. In difesa Veseli, Glik, Tosca. Mediana formata da Improta, Viviani, Schiattarella, Acampora, Foulon. In avanti l’insolita coppia Ciano, Farias.

Corini non potrà contare su Elia, Stulac, Di Mariano, Aurelio. Questa è la formazione iniziale che scenderà in campo dal primo minuto: Pigliacelli in porta, Mateju, Nedelcearu, Margoni in difesa. Centrocampo con Valente, Saric, Gomes, Verre, Sala. In attacco Tutino, Brunori.

Arbitra il signor Maggioni di Lecco

La gara

Si porta avanti il Benevento al 3’: Farias prova a dribblare un paio di avversari ma viene fermato da Mateju. Sfuma una potenziale azione pericolosa. Altro pericolo per il Palermo: la Strega si porta in avanti e al 7’ è Veseli, sugli sviluppi di un angolo, che calcia di destro e chiama ad un difficile intervento il portiere Pigliacelli. All’ 11’, però, arriva il vantaggio dei padroni di casa con Sala che, servito da Valente, anticipa Improta e lascia partire un tiro imprendibile all’incrocio dei pali: nulla da fare per Manfredini. Il Benevento non demorde e al 26’ si rende insidioso con un colpo di testa di Glik, ma è di Mateju l’ultima deviazione che mette i brividi al portiere Pigliacelli. Meritato pari della Strega che arriva al 28: cross di Ciano e Farias gira il pallone in rete anticipando Mateju.

Sembra morso dalla tarantola il Benevento che sfiora il vantaggio con un bel tiro di Ciano al 31’ dal limite dell’area di rigore: pallone che non esce di molto. Il Palermo prova ad allentare la pressione del Benevento ed è Verre che raccoglie un pallone proveniente dagli sviluppi di un angolo e al 33’ calcia a lato. Miracolo di Pigliacelli sugli sviluppi di un corner è Acampora che di testa costringe il portiere dei rosanero agli straordinari. Gli uomini di Agostinelli in questo primo tempo avrebbero meritato un punteggio diverso ma vanno a riposo sul risultato di 1-1.

Nella ripresa il Palermo manda in campo Broh e Damiani al posto di Saric e Verre mentre nel Benevento c’è spazio per Karic che rileva Viviani. E’ proprio Karic che al 47’ serve Ciano, ma il tiro di quest’ultimo è debole e termina tra le braccia di Pigliacelli. Azione pericolosa del Benevento. Al 55’ tiro potente di Farias che costringe il portiere del Palermo a deviare il pallone in corner. Padroni di casa pericolosi al 58’ con una conclusione al volo di Sala ma è bravissimo a deviare in corner Manfredini. Cambio nel Benevento: al 59’ esce Farias ed entra Pettinari.

Giallo per Acampora al 62’ che commette fallo su Valente. Tiro insidioso di Brunori al 62’ ma è attento Manfredini che non si fa sorprendere. Nel Palermo il tecnico Corini al 68’ manda in campo Soleri e Segre al posto di Tutino e Gomes. Non trova lo specchio della porta Glik al 69’: il suo colpo di testa esce di un soffio sugli sviluppi di un corner. Ammobito Segre per fallo su Acampora al 71’. La Strega richiama Acampora in panchina e lo sostituisce con Tello al 72’. Ha bisogno di forze fresche la Strega e c’è spazio anche per Carfora che rileva Ciano al 76’. Veseli commette fallo su Brunori e rimedia il cartellino giallo al 77’. Giallo per Tosca che commette fallo su Brunori all’89’, il quale è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Vido. Concessi cinque minuti di recupero e Broh segna un gol al 95’ dopo una precedente parata di Manfredini su Segre, ma successivamente l’arbitro annulla la rete per un controllo con la mano dello stesso giocatore del Palermo. Termina 1-1 al Renzo Barbera. Strega che cercava la vittoria ma deve accontentarsi soltanto di un punticino.