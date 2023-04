Allegri, conferenza Juve-Napoli: Bremer, Vlahovic, l’obiettivo e gli avversari

“Mi aspetto un Napoli che si avvia a vincere lo Scudetto: stanno facendo un campionato straordinario, domani sarà difficile perchè loro sono forti. Vorranno fare più punti possibili per vincere al più presto il campionato, e noi dovremmo fare una bella partita, cercando di fare anche noi più punti possibili fino alla fine dell’anno per arrivare al secondo posto” ha dichiarato Allegri in conferenza stampa. Su alcuni singoli: “Bremer devo vedere domani come sta, gli altri stanno tutti bene. De Sciglio è a disposizione. Chiesa ha giocato 90 minuti giovedì, vediamo come ha recuperato“. Poi, ha aggiunto: “Dall’andata con il Napoli abbiamo dovuto resettare tutto, abbiamo dovuto risalire la china con questa penalizzazione, abbiamo fatto bene ma da ora bisogna fare meglio. Ci giochiamo due finali, e dobbiamo cercare di prendere la Lazio al secondo posto”.

Tuttosport.com