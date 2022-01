Serie A, posticipo 21esimo turno: il Torino travolge la Fiorentina per 4 a 0

Nel posticipo giocato ieri, valido per il 21esimo turno di serie A, la Fiorentina di Italiano, prossima avversaria del Napoli, giovedì al Maradona, per il mach degli ottavi di Coppa Italia, ha subito una brutta sconfitta ad opera del Torino che, in casa, ha prevalso per 4 a 0. I viola, nulla hanno potuto contro la supremazia dell’undici di Juric, che ha dominato in lungo e in largo per l’intera gara. Con questo travolgente successo i granata, oggi, sono a quattro punti dal sesto posto con una partita, quella di Bergamo con l’Atalanta da recuperare. I tifosi torinisti sognano l’Europa. Oggi si chiude la giornata con l’ultimo posticipo tra Cagliari e Bologna.