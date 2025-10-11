Napoli, 3-0 all’Avellino in amichevole: a segno anche Noa Lang

Un test impegnativo per il Napoli di Antonio Conte che durante la pausa per le Nazionali ha intensificato il lavoro a Castelvolturno. In mattinata una lunga seduta atletica e nel pomeriggio un allenamento congiunto con l’Avellino di Raffaele Biancolino che in questo scorcio iniziale di stagione sta facendo bene in serie B da matricola. Per la cronaca la partita è stata vinta dal Napoli per 3-0 con le reti, tutte nel secondo tempo, firmate da Beukema, Vergara e Noa Lang. Proprio l’olandese ha dato segnali confortanti in vista della ripresa del campionato che vedrà Conte e i suoi di scena sul campo del Torino. Una partita nella quale si potrebbe rivedere anche Buongiorno, difensore ex granata, ormai sulla via del recupero dai suoi problemi muscolari.

