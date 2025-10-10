ITALIA

L’Italia Under 21 batte 4-0 la Svezia

Redazione 10 Ottobre 2025 0 36 sec read

L’Italia Under 21 batte 3-0 la Svezia nella sfida delle qualificazioni ai campionati europei di categoria.  Primo tempo strepitoso degli azzurrini che annichiliscono gli avversari. Al 12′ Pisilli apre le marcature, ruba palla e poi con un destro incrociato da fuori insacca. Il raddoppio al 40′ con Camarda su calcio di rigore, un cucchiaio bellissimo. Prima rete in Under 21 per lui (con record). Al secondo di recupero del primo tempo, il tris, con la doppietta di Pisilli.
Nella ripresa gestione, anche chance per il poker degli Azzurrini che non finalizzano. Nel finale anche la Svezia ha alcune chance. Al 93′ rigore per l’Italia, con Berti che fa 4-0. Finisce 4-0 per l’Italia che sale a 9, a pari punti con la Polonia.

Mediaset.it

Commenti

Redazione

View More Posts

Ufficiale, respinto il ricorso del Cile: l’Ecuador ai Mondiali

Ora è ufficiale, la FIFA ha respinto il ricorso del Cile: ci sarà l’Ecuador ai prossimi Mondiali in Qatar: La Commissione Disciplinare FIFA ha preso […]

10 Giugno 2022 0 48 sec read

Europeo: stasera Italia vs Belgio rappresenta una sorta di finale anticipata

E’ il giorno di Italia vs Belgio; grande attesa tra i tifosi italiani per la super sfida di stasera valida per il primo quarto del […]

2 Luglio 2021 0 1 min read

Italia, i 30 convocati di Spalletti verso Euro 2024: la lista ufficiale

Ecco l’elenco scelto dal ct per il raduno di Coverciano. Venerdì 31 maggio primo allenamento, entro il 6 giugno la rosa sarà di 26

23 Maggio 2024 0 1 min read

Esordio vincente dell’Italia nel girone di qualificazione Mondiale in Qatar

Esordio vincente della nazionale italiana di Mancini nel proprio girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Gli azzurri hanno sconfitto, ieri a Parma, […]

26 Marzo 2021 0 34 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui