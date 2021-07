Italia-Inghilterra, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Italia-Inghilterra:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane. All. Southgate.

Arbitro: Kuipers (Olanda)

Italia-Inghilterra, dove vederla in TV?

La partita Italia-Inghilterra verrà trasmessa su Sky domenica alle ore 21 su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite); per gli abbonati Sky anche su Sky Go e su Now TV.

La gara sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play.