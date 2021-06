Euro 2020: l’ex coppia gol del Pescara di Zeman trascina la nazionale di Mancini

Parte bene l’Italia nell’esordio a Euro 2020, battuta nettamente la Turchia per 3 a 0; a trascinare la nazionale di Mancini al successo è stata l’ex coppia gol del Pescara di Zeman, ovvero i due napoletani Immobile ed Insigne, il primo ha realizzato il gol del raddoppio, dopo l’autorete dello juventino Demiral, mentre il secondo ha definitivamente chiuso la partita con il 3 a 0 finale. Un plauso tuttavia lo merita anche Domenico Berardi, terzo attaccante del tridente azzurro, il quale ha causato l’autogol che ha sbloccato il risultato. Dunque l’attacco messo in campo dal ct italiano ha dato i frutti sperati e ha proiettato la nazionale verso il passaggio del turno successivo. Ciro Immobile, nel suo stadio, ha esaltato il pubblico presente all’Olimpico che ha scandito spesso il suo nome. Lorenzo Insigne si è confermato uomo indispensabile per questa squadra e non solo per il suo nono gol con la maglia dell’Italia. Avanti tutta, allora, con la coppia gol di zemaniana memoria che fece impazzire non solo i tifosi pescaresi ma anche tutti i calciofili.