BOLLETTANDO

Serie A, scudetto: avanza ancora la Roma di Gasp, ma in quota comanda sempre il bis del Napoli

Vincenzo Letizia 6 Ottobre 2025 0 37 sec read

ROMA – Non è ancora considerata la principale rivale del Napoli, ma la quinta vittoria in sei partite di campionato fa scendere ancora la quota scudetto della Roma. I giallorossi campioni d’Italia – riporta Agipronews  – si giocano a 10 su Snai e 888sport – come il titolo della Juventus – mentre una settimana fa questo scenario pagava 12 volte la posta puntata. La squadra di Gasperini dopo la sosta sfiderà l’Inter, seconda in lavagna a 3,55, con la sfida dell’Olimpico che potrà dare ulteriori indicazioni sull’anti-Napoli. In vetta alle quote scudetto resiste proprio la squadra di Conte, reduce dalla vittoria in rimonta sul Genoa, è sempre in pole a 2,50. Il pareggio di Torino, con rammarico, conferma le ambizioni del Milan di Allegri, proposta sempre a 4 nella corsa tricolore.

 RED/Agipro

Vincenzo Letizia

