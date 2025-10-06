Ignoffo, Giubilato, Salvione, Di Vicino, Pasino e Petrazzuolo ai microfoni di NM Live

NM LIVE – Ignoffo: “Napoli-Genoa? Nella ripresa è emersa la qualità degli azzurri, Juan Jesus è un leader, Spinazzola ormai è fondamentale”

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Vittoria importante del Napoli contro il Genoa dopo le fatiche della Champions? La Champions toglie delle energie fisiche e nervose, ma il Genoa non è una squadra da buttare ed infatti nella prima parte della gara ci sono state delle difficoltà. Nelle gare prima e dopo la coppa non è mai facile essere brillanti, ci sono tante varianti. Nella ripresa è venuta fuori la qualità del Napoli, a livello di rosa poi gli azzurri hanno tante alternative per poter affrontare più competizioni. Conte saprà come gestire il gruppo di volta in volta. Impatto di De Bruyne e Spinazzola dalla panchina? Conte può fare diverse scelte di partita in partita in base al livello di forma dei suoi giocatori. Ormai ci sono dati su ogni giocatore, si può studiare l’impiego dei giocatori anche grazie ai numeri che ci sono dopo ogni partita. Tanti infortuni dovuti anche al calendario troppo fitto? Servirebbe più collaborazione tra club e Nazionali, molte squadre hanno tanti infortuni muscolari ormai, sono anche imprevedibili, possono avvenire in modo diverso anche con dinamiche in apparenza non gravi. Juan Jesus? Anche l’anno scorso aveva fatto bene, ha la giusta mentalità. Sente la responsabilità, è un elemento trainante anche per i nuovi arrivati, un vero leader. Spinazzola? E’ un giocatore importante, crea tante occasioni e dà impulsi sulla fascia in ogni gara, speriamo non gli accada nulla, ormai è diventato un elemento fondamentale”.

NM LIVE – Giubilato: “Il Napoli ha saputo soffrire col Genoa, l’ingresso di De Bruyne ha cambiato il match nel secondo tempo, Spinazzola è un punto di riferimento, Hojlund? Attaccante completo, mi piace tantissimo”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli-Genoa? Il Napoli ha dimostrato di saper soffrire. Il primo tempo è stato veramente brutto e sottotono, nella ripresa con De Bruyne, ancora decisivo, c’è stata un’altra partita. De Bruyne non può essere criticato, cambia gli equilibri in campo ed è fondamentale. Ne vorrei due in campo, sempre. Lui e Modric, a quell’età, sono impressionanti. Modric a 40 anni non salta un minuto e fa la differenza sempre. Da un po’ non si vedevano giocatori così in Serie A, dai tempi di Cristiano Ronaldo. Le parole di Conte? E’ giusto che esalti tutto il gruppo, non vuole toccare gli equilibri interni. Detto questo anche lui sa che ci sono dei singoli che spiccano, Spinazzola ad esempio adesso è in una forma incredibile. E’ diventato un punto di riferimento per tutta la squadra. Purtroppo c’è stato l’infortunio per Politano, altro punto fermo. McTominay tornerà in forma di sicuro. Hojlund non è una scoperta, ci ha messo pochissimo ad ambientarsi e a capire le richieste di Conte, sta facendo bene al di là dei gol che segna. E’ un attaccante completo, mi piace tantissimo. Il gol del Genoa era evitabile? Sì, ci sono state delle disattenzioni in quella occasione, ma la squadra non si è disunita ed è rimasta in partita, poi nella ripresa si è visto il vero Napoli”.

NM LIVE – Salvione: “Napoli-Genoa? De Bruyne ha cambiato la partita, Milinkovic-Savic è un’arma importante in fase di costruzione, Spinazzola e Juan Jesus? Due leader”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del sito web del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli-Genoa? In molti si saranno ricreduti vedendo la prestazione di De Bruyne, ha cambiato la partita. Il gol più bello è stato quello annullato, De Bruyne aveva fatto un assist incredibile ad Hojlund. Con il 4-3-3 nel primo tempo non ha giocato bene il Napoli, molto meglio nella ripresa. Non dipende tutto dal modulo, dipende dal tipo di partita. Milinkovic-Savic è un’arma importante in fase di costruzione, abbiamo capito perchè Conte lo abbia voluto a tutti i costi. Serve pazienza, le sentenze non servono. Il Napoli si sta costruendo, se riesce ad inserire più giocatori nelle rotazioni cambia tutto. Gli infortuni sono una nota dolente, dopo la sosta ci saranno tanti impegni e quindi non avere le rotazioni sarebbe pesante. Spinazzola? Ha fatto un percorso eccezionale al Napoli fin qui, fu preso come un elemento marginale ed invece ora è un protagonista. Bello rivederlo in Nazionale. Ha stregato Conte, l’abbraccio tra i due dopo il gol di ieri è stato bellissimo. Sta vivendo una seconda giovinezza, si merita questo momento. E’ importante nello spogliatoio, così come Juan Jesus che arrivò nella diffidenza generale ed invece ha vinto due scudetti da protagonista ed è ancora un leader anche in questa stagione. Prossimi impegni della Nazionale con Estonia e Israele? Speriamo che Gattuso possa trovare altri punti per rincorrere la qualificazione ai Mondiali, non si può più sbagliare. Ora conta il campo, ci auguriamo che Gattuso possa trovare la quadra. Saltare anche il terzo Mondiale di fila sarebbe davvero troppo”.

NM LIVE – Di Vicino: “Napoli-Genoa una gara difficile, i cambi di Conte hanno cambiato il match, De Bruyne e Hojlund daranno un grande contributo, Spinazzola è cresciuto tanto, Neres poteva fare di più”

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli-Genoa? Gara difficile, il Genoa ha speso tanto nel primo tempo, ma nella ripresa con i cambi la partita è cambiata, non avevo alcun dubbio. Troppi infortuni? Sono cose che capitano, soprattutto quando giochi a certi livelli, ci sono tantissime partite da giocare a livelli altissimi. Il Napoli ha una rosa importante, Conte ha tante alternative, purtroppo certi infortuni arrivano e non puoi farci nulla. Impatto di De Bruyne e Hojlund? Hanno caratteristiche importanti, sono giocatori di altissima caratura abituati a giocare in palcoscenici importanti, sapranno adattarsi di volta in volta. Daranno un grande contributo. De Bruyne è in grande crescita fisica, per il resto nulla da dire, è un campione assoluto. Spinazzola? E’ cresciuto tanto, ora è più maturo e consapevole delle proprie forze. Già l’anno scorso dimostrò di stare bene, quest’anno sta facendo ancora meglio. Neres? Poteva fare di più, ha delle giocate incredibili, ci si aspetta sempre una giocata in più da lui. Ma diamogli tempo, ha avuto qualche problemino in questo inizio di stagione. I moduli lasciano il tempo che trovano, contano le giocate dei singoli? I moduli sono importanti fino ad un certo punto, conta l’atteggiamento della squadra nelle due fasi. Conte è uno dei migliori allenatori del mondo, non si vince mai per caso”.

NM LIVE – Pasino: “Napoli? Tre punti importanti col Genoa, De Bruyne e Hojlund fanno la differenza, Neres non è al meglio, Spinazzola si sta esprimendo ad altissimi livelli”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli? Conte, visti i tanti impegni, sta dando spazio a tutta la rosa e la squadra sta rispondendo bene. Hojlund è il bomber, fa gol e fa sognare i tifosi, ma tutti stanno facendo bene. Col Genoa non è stato un match facile, ma nella ripresa si è visto un grande Napoli, sono arrivati tre punti molto importanti. Parole di Conte sul gruppo e non sui singoli? Fa bene, vuole evitare pressioni dall’esterno. Il Napoli è primo in classifica da un anno e mezzo con Conte, quindi ha sempre ragione lui. De Bruyne? Lui e Hojlund stanno facendo la differenza. Hojlund è giovane ed ha la responsabilità di sostituire uno come Lukaku, se la sta cavando benissimo al di là dei gol. Fa un lavoro importante anche per la squadra. Neres in ombra? Il Genoa si è difeso bene, c’erano pochi spazi, quindi per lui che non è ancora al meglio non era facile. L’anno scorso nella prima fase stava veramente bene, al momento quel giocatore non lo abbiamo ancora rivisto. Le sue qualità servirebbero al Napoli. Spinazzola e Juan Jesus? Spinazzola ha avuto tanti infortuni ma ora è maturo e si sta esprimendo ad altissimi livelli. Juan Jesus al Napoli ha sbagliato poche partite, è sempre presente e non ha mai detto una parola fuori posto. Infortuni? Rrahmani e Buongiorno vanno recuperati, con loro si difende in modo diverso. Speriamo che per Politano e Lobotka non ci siano problemi gravi, la sosta arriva nel momento giusto stavolta”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli-Genoa? De Bruyne ha cambiato l’andamento della gara, giusta la convocazione di Spinazzola in Nazionale, Hojlund ha una freddezza straordinaria”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Bella intesa tra De Bruyne e Hojlund? Sì, è una coppia gol tutta nuova che esalta i tifosi del Napoli. De Bruyne? Dovremmo essere onorati della sua presenza, anche i compagni e gli avversari. E’ stato decisivo contro il Genoa, il suo ingresso ha cambiato la partita. Lo stesso discorso vale anche per Modric, sono giocatori che giocano un altro sport. Giusta la convocazione di Spinazzola in Nazionale dopo l’infortunio di Politano. Partita non facile col Genoa, i rossoblù hanno venduto cara la pelle, poi nella ripresa i cambi di Conte hanno fatto la differenza. Ora c’è la sosta, dopo ci sarà la sfida tra Roma ed Inter e la settimana dopo Napoli-Inter. Gol subìto? Era evitabile, ci sono stati degli errori di Olivera e Beukema. Norton-Cuffy? Buon giocatore, potrebbe ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo. McTominay? Sta cercando di tornare ai suoi livelli, ce la farà sicuramente. Mi aspettavo qualcosa in più da Neres. Vittoria importante comunque, il Napoli è lì in vetta. Hojlund? E’ un ragazzo giovanissimo ma ha una freddezza straordinaria, lo United si è fatto sfuggire un altro grande giocatore dopo McTominay. Non è scontato trovarsi sempre al posto giusto nel momento giusto. Spinazzola? Meritava questa convocazione con l’Italia, è anche un ragazzo molto umile”.