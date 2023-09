LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Anguissa vaga per il campo, Kvara immalinconito

Meret 6 – Qualche buona uscita, sia di piede che alta, a ridurre le problematiche difensive sui calci d’angolo.

Di Lorenzo 6.5 – Il gol e una buona guardia sul suo lato. Uno dei pochi che ancora riesce a mettere grinta in campo.

Rrahmani s.v.

(Ostigard 5.5 – Da un suo errore in uscita arriva il gol del momentaneo pareggio del Braga. Fisicamente tiene bene, ma i movimenti difensivi sono ancora da sistemare. E non solo per lui, purtroppo.)

Juan Jesus 5 – Pronti via si fa lasciare sul posto dal mite Djalò, giusto per rinnovare la mai sopita malinconia per l’addio di Kim. Per il resto, cerca di mettere una pezza qua e là di esperienza, ma anche lui risulta spesso mal posizionato.

Olivera 5 – Nel primo tempo si lascia sfuggire spesso alle spalle gli avversari e per tutto il match il suo apporto offensivo è irrilevante. Mai in armonia con Kvara nelle sovrapposizioni.

Anguissa 5 – Anche oggi vaga per il campo con poca energia e minor efficacia, non fornendo alcun apporto in fase di filtro e risultando poco utile pure in quella offensiva.

Lobotka 5.5 – Il più valido in fase di non possesso, ma anche a lui mancheranno i tempi in cui poteva dedicarsi ad una regia illuminante, sostenuto da un solido impianto di gioco.

Zielinski 5.5 – Poco ispirato e troppo poco cattivo al momento di concretizzare le occasioni che gli capitano.

(Natan s.v. Almeno adesso sappiamo che esiste davvero. Ingresso utile a sottolineare che il catenaccio non sarà un tabù per questo Napoli.)

Politano 5 – Se i suoi compiti sono limitati lanciare il pallone in avanti appena lo riceve, allora ben fatto.

(Raspadori 5 – Non è un jolly, da schierare ovunque un po’ a caso, è una punta. Ma vallo a spiegare a chi lo allena…)

Osimhen 6 – Lui ci prova pure a giocare da solo contro tutti, cercando di sfruttare i proverbiali palloni in avanti in salsa francese, ma non è un compito agevole.

(Simenone s.v.)

Kvaratskhelia 5 – Se da marzo ha perso gol ed efficacia, la colpa non è solo di Garcia. Immalinconito e poco spensierato nelle giocate, pare da recuperare sotto molti aspetti.

(Elmas 5.5 – Prova a rifinire il gioco sulla sinistra, cercando di garantire pure maggior copertura, ma con esiti alterni.)

Garcia 4 – Al di là della fortunosa vittoria, il Napoli gioca male, anzi malissimo. Dopo un primo tempo trainato dalle individualità e da una qualità chiaramente superiore, nel secondo tempo manda tutti dietro la linea della palla, limitando le azioni offensive ai soliti lanci su Osimhen. La difesa è continuamente in crisi ogni volta che il Braga accelera ed i giocatori in campo sembrano abbandonati a loro stessi, privi di un sistema di gioco chiaro ed efficiente. Inoltre, e ciò è più grave, nelle dichiarazioni pare non essere minimamente cosciente nelle problematiche che affliggono la sua squadra. D’altra parte, lui non conosce la storia precedente degli azzurri. C’è già materiale sufficiente per guardarsi attorno. E se queste sono le sensazioni dopo una vittoria…