CHAMPIONS – Stasera il difensore brasiliano Natan siederà in panchina, vicino il suo debutto in maglia azzurra

Ieri sera, nella conferenza stampa prepartita di Braga – Napoli, l’allenatore Garcia ha dichiarato che il difensore brasiliano Natan è ormai vicino al debutto stagionale con la maglia azzurra. Per il momento, questa sera, in Portogallo, per la prima di Champions League si accomoderà in panchina. Probabilmente il calciatore acquistato dal Brigantino, potrebbe giocare da titolare la partita di campionato di domenica prossima in quel di Bologna per la quinta giornata di serie A. Il tecnico francese ha precisato che Natan, finora, non ha giocato perché è giunto in ritiro con problemi muscolari, per cui bisognava recuperarlo al 100%. Già è molto che lo vedremo nei convocati per il match coi lusitani, poichè non conosciamo neanche la sua faccia se non in fotografia.