CHAMPIONS LEAGUE – Esordio senza vittoria per Milan e Lazio, ieri, nella prima giornata della competizione continentale

Solo due pareggi casalinghi per le due italiane in Champions League, impegnate, ieri, nella prima giornata della prestigiosa competizione europea. Prima il Milan ha impattato a reti bianche con il New Castle e poi la Lazio ha acciuffato il pari, all’ultimo secondo, contro l’Atletico Madrid dell’ex Simeone, grazie ad un’incursione del portiere Provedel che ma messo in rete, di testa, il pallone dell’1 a 1, salvando la squadra dalla sconfitta. Oggi toccherà a Inter e Napoli esordire nella manifestazione, in trasferta, rispettivamente contro la Real Sociedad ed il Braga, in contemporanea, alle ore 21. Entrambe le gare saranno visibili solo sulle piattaforme pay Tv, Sky, Now, Infinity plus.