Calciomercato Napoli, ufficialità per Oliveira attesa in giornata dopo le visite mediche

Mathias Olivera è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. Un giocatore “mandato” da Cavani, un lasciapassare che riempie il cuore ai tifosi azzurri, ancora innamorati del Matador. Quando nel gennaio scorso il terzino del Getafe – già in trattativa tramite i suoi agenti con il Napoli – fu convocato per la prima volta con “la Celeste” chiese informazioni proprio a lui, che gli parlò in maniera entusiastica dell’ambiente. Ecco tutti i dettagli dell’affare ormai in dirittura.

Olivera al Napoli, visite e firma: le cifre

La trattativa si era un po’ arenata nella scorsa settimana. Le stesse dichiarazioni del presidente del Getafe avevano raffreddato la pista. Angel Torres aveva manifestato pubblicamente una certa avversità alla chiusura col Napoli, impuntandosi sulla clausola da 20 milioni di euro, che il terzino mancino ha con il club spagnolo, fissato nel suo contratto che sarebbe scaduto nel 2025. Dietro questa situazione c’era la pressione del Benfica. Ma il giocatore è stato di parola per l’accordo preso e ha lasciato intendere al club che la scelta Napoli era l’unica. Il resto lo hanno fatto il suo agente uruguaiano Pablo Boselli e quello italiano Alessandro Lucci. Come riferito dalla “Gazzetta dello Sport”, la mediazione è arrivata a dama proprio ieri pomeriggio e poco dopo le 18 Boselli ha chiamato il Napoli per dire che c’era il via libera e dunque già oggi Olivera sosterrà le visite mediche, perché poi venerdì dovrà rispondere in Sudamerica alla convocazione della nazionale uruguaiana. E proprio questa situazione, oltre alla convinzione del giocatore, hanno dato una spinta alla chiusura dell’affare.

Il Napoli prende il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per 12 milioni più 3 di bonus che saranno pagati in tre rate, consentendo così di spalmare la spesa in diversi bilanci. Il giocatore avrà un quinquennale da 1,5 milioni di euro all’anno. Per via degli sgravi fiscali del decreto crescita, si tratta di un’operazione di un costo complessivo di circa 25 milioni. Un affare che va a coprire la partenza di Ghoulam che domenica a La Spezia ha chiuso i suoi otto anni a Napoli vestendo la fascia di capitano, per quello che ha mostrato negli anni di professionalità.

Chi è Olivera?

Nato a Montevideo nel 1997, Olivera è un terzino sinistro che può anche all’occorrenza giocare sulla linea dei centrocampisti. Bravo in zona cross, offensivo per caratteristiche e elemento perfetto per un 4-2-3-1 come predilige Spalletti. Nell’ultima Liga con la maglia del Getafe ha collezionato 32 presenze, 1 gol e 3 assist, con 2807′ sul rettangolo verde. A Napoli si giocherà il posto con Mario Rui.