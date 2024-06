Mercato – Spinazzola – Napoli, matromonio possibile,l’ex Roma sarebbe un colpo a parametro zero

Il neo ds azzurro Giovanni Manna è in pieno lavoro per operare sul mercato estivo in concerto con le direttive dell’ex tecnico di Juve e Inter, Conte. Si cerca di regalare al nuovo allenatore calciatori di grande affidabilità ed esperienza. Portato a temine il primo acquisto con un giovani dalle grandiqualità come il difensore del Real, Rafa Marin, si punta, adesso, ad ingggiare Leonardo Spinazola, che ha chiuso la sua esperinza in maglia giallorossa. Il terzino arriverebbe a parametro zero. La trattativa con l’esterno di 31 anni è sulla buona strada per combinare questo matrimonio. L’offerta del Napoli è di un anno più un’opzione sul secondo con un ingaggio di 3 milioni spalmato nell’arco di 24 mesi. Si attende la risposta degli agenti di Spinazzola per concludere l’affare.