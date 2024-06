Di Gennaro, Rampulla, Marcolin, De Maggio, Satin, Dgebuadze, Cucchi, De Canio, Salandin, Masiello, Vigliotti, Iezzo a Kiss Kiss Napoli

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Nella vita alle volte possono tornare le situazioni che possono darci la possibilità di una rivincita, per passare il turno abbiamo due risultati su tre. Se vinciamo stasera contro la Croazia a Lipsia prendiamo la Svizzera e per noi può essere una bella rivincita. Dobbiamo passare il turno per poi battere gli elvetici, perché l’errore a Roma di Jorginho a Roma dal dischetto ci buttò praticamente fuori dal Mondiale”.

Michelangelo Rampulla, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Antonio Conte ha spalle molto larghe, tanto per fare un esempio alla Juve, che veniva da due settimi posti, riportò grande entusiasmo immediatamente. Antonio è un ragazzo del Sud e sa cosa ci si aspetta una piazza come Napoli da lui. Come ci si pone di fronte a casi come Di Lorenzo e Kvara? Cercherà in tutti i modi di convincerli a restare, ma se si dovesse accorgere che i ragazzi rimangono controvoglia o vogliono andare via farà di tutto per accontentarli. Quando si va allo scontro è sempre sbagliato, Conte sa mediare. Poi un allenatore – in generale – se vede un giocatore allenarsi controvoglia e con la testa alla cessione sarebbe sempre meglio cederlo. Un giocatore che si allena male e che rende al 10% o tira via la gamba, meglio farlo andare a giocare altrove. Paradossalmente meglio prendere un giocatore più scarso ma con voglia rispetto ad uno che rimane scontento”.

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Stasera l’Italia deve fare risultato, affronta una squadra forte che fa un calcio europeo. Sono convinto che l’Italia farà una grande prestazione, gli azzurri sanno che tutti li guarderanno e sentiranno il peso sulle spalle. Sembra che Spalletti cambi quattro uomini. Spalletti vuole un calciatore più fisico in attacco, perciò ha escluso un po’ Raspadori. La Germania può arrivare tra le prime quattro, però anche la Svizzera ha dimostrato di essere una buona squadra. Retegui? Tutti i centravanti dell’Europeo stanno facendo fatica. Kvaratskhelia a Dimaro? Secondo me Conte un paio di settimane di riposo gliele lascerà. Se fosse stato Spalletti gli avrebbe concesso più tempo per riposare, ma Conte lo vorrà subito. Kvaratskhelia è un calciatore che ha un’espressione sempre seria, sorride poco, ma quando comincia a giocare ed a dribblare sembra che sorrida sul campo. E’ giovane, è innamorato del calcio ed ha uno spirito di rivalsa per cui me l’aspetto ancora a Napoli. Sono convinto che Kvaratskhelia sia arrabbiato per la stagione trascorsa e per scaricare questa rabbia gli farà bene lavorare sin da subito con Conte”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Mi arrivano delle voci, vale a dire che l’agente e il padre di Kvaratskhelia vogliono portarlo al PSG. Il Napoli però punta al rinnovo, rinnovo che sarebbe dovuto arrivare prima e non ora. Per Conte il georgiano è incedibile. Il Napoli vuol fare all in su Buongiorno, ma il Torino dice no ad un’eventuale contropartita tecnica. Il Napoli sonda di continuo l’agente di Buongiorno, il ragazzo sa che venire a Napoli sarebbe una crescita enorme anche senza disputare la Champions League. Il suo agente deve ascoltare tutte le richieste che arriveranno. Osimhen? L’offerta da 120 mln non c’è e se le cose vanno così Osimhen sarà a Dimaro. Proseguono i contatti tra il Napoli e Spinazzola, il suo agente ha un buon rapporto con Manna e Conte. Il giocatore arriverebbe a parametro zero”.

Bruno Satin, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia al PSG? E’ difficile dirlo perchè Conte ora è l’allenatore del Napoli ed il PSG ha comprato Barcola l’anno scorso ed è in crescita continua. E’ strano che avendo un ragazzo forte come Barcola si vada a prendere Kvaratskhelia. Poi a destra il PSG ha comunque un altro giocatore di spessore come Dembelè. Avrebbe più senso per il PSG prendere uno come Osimhen perchè Kolo Muani non ha fatto una buona stagione ed i tifosi sono delusi da lui anche perchè fu pagato 90 mln. Poi Ramos è più un vice che un titolare assoluto per cui credo che Osimhen sia perfetto per i francesi. Kephren Thuram alla Juventus? Il Napoli è in grado di dare più soldi della Juventus al Nizza, i bianconeri hanno mezzi economici limitati. Il papà di Thuram ha giocato alla Juventus e magari lo sta spingendo verso Torino. Il giocatore non ha fatto una grandissima stagione quest’anno, ma è in grado di poter fare il salto di qualità”.

Kakha Dgebuadze, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho molti amici napoletani già e se Kvaratskhelia gioca o non gioca a Napoli la mia storia con Napoli continuerà. Rinnovo Kvaratskhelia? Dopo l’intervista scandalosa del padre e dell’agente al momento non c’è nulla da aggiungere. Dobbiamo aspettare la fine degli Europei per la Georgia, ma Kvaratskhelia ha detto che deciderà il suo futuro post Europei. E’ sbagliato perchè il calciatore non è l’unico a decidere il futuro, ma c’è anche la società. Due giorni fa ho parlato con un giornalista francese e mi ha detto che il PSG non pagherebbe più di 100 milioni al Napoli. E’ confermato che il PSG lo voglia, ma non so se abbia già l’accordo col calciatore. Tra due o tre settimane avremo il quadro chiarissimo perchè ci sarà modo di parlare tra le parti. Kvaratskhelia non merita lo stipendio che percepisce, il suo ingaggio andava adeguato già l’anno scorso. Non credo c’entri la Champions come ha detto il suo agente, è solo una questione economica. Spero che Kvaratskhelia prenda una decisione saggia, ovvero di lavorare con Antonio Conte”.

Riccardo Cucchi, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La Spagna ci ha sovrastato, il tasso tecnico è diverso. Stasera affrontiamo un’altra formazione forte e ricca di talento. Spero di vedere più energia nell’Italia, vorrei che questa maglia azzurra trasmettesse più carica a questi calciatori che devono capire l’importanza della maglia che indossano. Scamacca? Vediamo quale sarà l’atteggiamento di Retegui stasera, ma il problema dell’atteggiamento riguarda tutta la nazionale e non solo Scamacca. Buongiorno al Napoli? Il calcio di Conte è determinato, grintoso e di qualità e vede queste caratteristiche nel calciatore. Conte è molto diverso da Spalletti, il Napoli di Conte non sarà solo bello, anzi il bel gioco diventerà secondario. Conte vuole una squadra che sia forte sotto il piano del temperamento e della personalità”.

Luigi De Canio, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte avrà visto crescere Buongiorno in questi due anni, ha notato i miglioramenti ed ha una conoscenza diretta del calciatore. Buongiorno è un profilo italiano, utile anche per guidare la difesa e penso abbia tante qualità per piacere a Conte. E’ anche mancino naturale e anche questo può risultare utile, ma Buongiorno ha ampi margini di miglioramento”.

Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “M’ha detto Raspadori che ha già sentito Conte, i telefoni funzionano anche all’Europeo (scherza ndr.). Forse il problema più grande di Di Lorenzo è che può fare telefonate, si vede che non è sereno in questo momento. Buongiorno ha la preferenza per il Napoli, il Torino è una bottega cara, ma Cairo non è scemo. Cairo rimase scottato dalla questione Belotti quando poteva venderlo a tanti soldi e non lo fece. Buongiorno ha le qualità importanti e Conte le ha viste perchè il granata fa un calcio vero, è un marcatore vero”.

Salvatore Masiello, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno? Conte lo vuole perchè è un giocatore che sta vivendo un buon momento, fa parte della nazionale e secondo me è un difensore che con Conte può crescere molto. Ho piena stima nei riguardi del mister, sono contento che il Napoli abbia preso lui come allenatore. Olivera centrale nel Napoli? La cosa più importante e che senta la fiducia di Conte, un giocatore gioca bene ovunque se ha la fiducia dell’allenatore”.

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Osimhen? Gli scenari che si stanno aprendo lasciano pensare che il calciatore possa presentarsi anche a Dimaro. Da domani inizia la storia Conte a Napoli e tutto potevamo aspettarci, visto l’entusiasmo clamoroso che ha portato il tecnico, che il Napoli andasse incontro ad una serie di problematiche e quella Osimhen è una di queste. Se restasse a Napoli sarebbe un punto di partenza enorme per Conte, il nigeriano è tra i migliori tre centravanti al mondo. Il suo ingaggio però sarebbe sproporzionato rispetto a quello dei compagni, la firma per il rinnovo è arrivata per non perdere il calciatore a parametro zero. Ero convinto che Osimhen avesse già pronta la squadra, invece non è così. Scambio Osimhen-Grenwood? Non so se Grenwood piaccia o meno a Conte, il giocatore è forte nonostante abbia una storia un po’ strana”.

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Ora chi deve comprare cerca di tirare sul prezzo, soprattutto sapendo che il Napoli deve ricostruire e non può accollarsi un ingaggio da 10 mln di euro. Il Napoli non ha risorse esterne, si autofinanzia e le pretendenti prendono tempo. Il tempo però va contro a chi deve fare l’operazione, qualsiasi allenatore vuole i calciatori quando prima è possibile. Settore giovanile del Napoli? E’ troppo importante, lo dimostra il Barcellona che oggi schiera in prima squadra ragazzi del 2007. Sappiamo quali sono le risorse che ci sono in Campania, Grava sta facendo un grandissimo lavoro perchè la società non fa grossi investimenti. Il Napoli deve investire molto di più, è un peccato vedere che tanti giovani campani vadano a giocare al nord. Io ricordo che De Laurentiis ne parlava spesso della cantera, credo sia arrivato il momento di puntarci”.