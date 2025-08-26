POSTICIPI MONDAY NIGHT DI A – Inter a valanga sul Toro, pari nel derby del Triveneto tra Udinese e Verona

Con i due posticipi di serie A, del Monday Night, si è chiuso il primo turno di campionato. I risultati hanno visto la squadra nerazzurra vice campione d’Italia travolgere il Torino col punteggio clamoroso di 5 a 0., Con Thuram mattatore con una doppietta, nentre nel derby del Triveneto, pareggio per 1 a 1 fra Udinese e Verona. Dunque, l’Inter raggiunge, in testa alla classifica, il Napoli, la Juve, la Roma, il Como e la matricola Cremonese. a quota tre punti. Con un punto seguono, poi , ben otto squadre. Infine, a zero troviamo il Milan, il Bologna, il Parma, il Sassuolo, la Lazio e il Torino. La xeconda giornata partirà venerdì 29 agosto per concludersi domenica prossima. Dopodichè ci sarà la sosta per le nazionali.