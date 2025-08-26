CALCIOMERCATO

I Promessi Sposi – Hojlund e il Napoli convoleranno a nozze, a breve l’ufficialità

Armando Fico 26 Agosto 2025 0 1 min read

Parafrasando la famosa frase dei bravi all’indirizzo di Don Abbondio nel primo capitolo del romanzo manzoniano ma con un’affermazione positiva, il matrimonio fra Hojlund e il Napoli s’ha da fare. Accelerazione nella trattativa con lo United doveva essere e così è stato. Il Napoli sta per annunciare l’arrivo alla corte di Conte dell’ex attaccante della Dea  Rasmus Hojlund. Come riportato, stamane dal quotidiano “Il Corriere dello Sport”, l’accordo è stato stipulato con la formula di un prestito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili:un’operazione da 5 milioni subito, più 40 per il riscatto finale. Resta soltanto da limare qualche pricolare, per cui la chiusura potrebbe arrivare già nella giornata odierna. Ora, non resta che fissare la data delle visite mediche, nella capitale. Presumibilmente,  il giocatore sarà a Villa Stuart  nei prossimi giorni, certamente prima della sfida di sabato contro il Cagliari al Maradona. Il danese rappresenta il profilo ideale per il club partenopeo; 191 centimetri d’altezza, , potenza fisica, velocità e tanti margini di crescita enormi. Al Napoli avrà il peso dell’attacco sulle spalle,  assieme a Lorenzo Lucca, in un reparto che, negli anni ha visto campioni del calibro di Higuain, Cavani, Mertens e Osimhen. Per Hojlund è stato stabilito un ingaggio pari a cinque milioni a stagione., con scadenza 2030.

Armando Fico

