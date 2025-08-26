CALCIOMERCATO

Juanlu Sanchez – Appare ormai tramontata l’operazione col Siviglia per il difensore destro spagnolo, per cui resterà Mazzocchi

Armando Fico 26 Agosto 2025 0 42 sec read

L’approdo all’ombra dewl Vesuvio del terzino destro spagnolo Juanlu Sanchez, del Siviglia, sembra saltato definitivamente. La trattativa si è arenata per qualche milione in più richiesto dal club della Liga Approfittando di tale empasse si è inserito il Milan che vuole dare ad Allegri un rinforzo nel pacchetto arretrato. . Alla luce di questo mancato acquisto, come alter ego di capitan Di Lorenzo,  rimarrà il napoletano Pasquale Mazzocchi, entusiasta della sua quasi certa permanenza alla corte di Antonio Conte. Di contro, ancora una volta, partirà Allessandro Zanoli,  in odore Udinese. Del resto il buon Mazzocchi, accanito tifoso azzurro, intende dimostrare di essere un calciatore da Napoli, prontissimo a  dare il massimo, sia in A,  che in Champions. Che il difensore, ambidestro, ex Salernitana, dia sempre l’animo in campo,  è fuor di dubbio, ovviamente non sarà un campione ma il suo contributo alla causa può darlo benissimo.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Ds Real Sociedad: “Niente Napoli e City per Rulli, resta con noi”

Brutte notizie per il possibile arrivo a Napoli del portiere Geronimo Rulli. Il Direttore Sportivo della Real Sociedad, Javier Perez, è stato contattato dalla redazione di Radio Kiss […]

30 Giugno 2017 0 15 sec read

Incontro De Laurentiis-Quillon: due offerte per Albiol

Come si legge sulle pagine de Il Mattino la prossima settimana potrebbe andare in scena un incontro fra Aurelio De Laurentiis e Manuel Quillon, agente di Albiol e Callejon. Per il […]

23 Giugno 2018 0 30 sec read

Zuniga, c’è il Borussia Dortmund sull’esterno colombiano

Sirene tedesche per Juan Camilo Zuniga. Secondo quanto riportato da Gazzetta TV l’esterno colombiano del Napoli è finito nel mirino del Borussia Dortmund. L’ex Siena, […]

10 Luglio 2015 0 13 sec read

Sky – Reina, terminata la prima parte delle visite mediche: a breve l’annuncio

Ancora pochi minuti e Pepe Reina potrà ufficializzare il suo ritorno in azzurro. Il Napoli lo aspetta, lo spagnolo sta terminando in questi momenti le […]

23 Giugno 2015 0 20 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui