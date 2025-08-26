Juanlu Sanchez – Appare ormai tramontata l’operazione col Siviglia per il difensore destro spagnolo, per cui resterà Mazzocchi

L’approdo all’ombra dewl Vesuvio del terzino destro spagnolo Juanlu Sanchez, del Siviglia, sembra saltato definitivamente. La trattativa si è arenata per qualche milione in più richiesto dal club della Liga Approfittando di tale empasse si è inserito il Milan che vuole dare ad Allegri un rinforzo nel pacchetto arretrato. . Alla luce di questo mancato acquisto, come alter ego di capitan Di Lorenzo, rimarrà il napoletano Pasquale Mazzocchi, entusiasta della sua quasi certa permanenza alla corte di Antonio Conte. Di contro, ancora una volta, partirà Allessandro Zanoli, in odore Udinese. Del resto il buon Mazzocchi, accanito tifoso azzurro, intende dimostrare di essere un calciatore da Napoli, prontissimo a dare il massimo, sia in A, che in Champions. Che il difensore, ambidestro, ex Salernitana, dia sempre l’animo in campo, è fuor di dubbio, ovviamente non sarà un campione ma il suo contributo alla causa può darlo benissimo.