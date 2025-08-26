CALCIOMERCATO

Elmas vicinissimo: gli azzurri contano di chiudere nelle prossime

Redazione 26 Agosto 2025 0 28 sec read

Il Napoli è a un passo da Eljif Elmas, centrocampista classe 1999 del Lipsia. Il giocatore è vicinissimo al ritorno in azzurro.

Il club italiano conta di chiudere il tutto nella giornata di domani, mercoledì 27 agosto. Balla ancora qualcosina ma, quella di oggi, è stata una giornata decisiva.

L’operazione si basa su un prestito oneroso con diritto di riscatto in favore del Napoli.

Elmas, nella sua avventura in Campania, ha collezionato 189 presenze mettendo a segno 19 gol e fornendo 11 assist. Il giocatore, con il Napoli, ha conquistato anche una Coppa Italia nella stagione 2019/2020 e uno Scudetto nella stagione 2022/2023

