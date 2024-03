ITALIA – La Nazionale azzurra vince contro il Venezuela la prima amichevole della tournée statunitense

Vittoria per 2 a 1 della Nazionale italiana di Spalletti, ieri, nela prima amichevole statunitense, contro i sudamericani del Venezuela. A decidere il confronto è stata una doppietta dell’attaccasnte italo – argentino del Genoa Retegui. Si tratta del quarto successo otttenuto dagli azzuirri con l’ex tecnico del Napoli in panchina. In realtà, non è stata una bella Italia, speciamente nei primi 60 minuti di gioco, infatti abbiamo assistito ad un inizio da incubo, con i sudamericani che hanno buttato al vento un calcio di rigore, dopo solo qualche minuto dalla palla al centro. L’esperimento della difesa a tre non ha dato i frutti sperati, soltanto quando si è passati all’abituale schema spalletiano del 4/3/3, la musica è cambiata radicalmente. Tra i migliori Retegui e Donnarumma, pur se l’ex milanista ha qualche colpa sul temporaneo pari dei sudamericani, tuttavia ha avuto il grande merito di neutralizzare il penalty calciato da Rondon. Nella ripresa il gol vincente dell’attaccante rossoblù. Domenica si replica, contro l‘Ecuador, per la seconda e ultima amichvole americana.