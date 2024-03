Enzo Bucchioni, Fabio Lupo, Davide Bombardini e Francesco De Core a Radio Punto Nuovo

Bucchioni: “Spero che ADL abbia già scelto il prossimo allenatore, non potrà più permettersi esperimenti. Caso Acerbi? È stato fatto un errore colossale di comunicazione…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “Spalletti fa bene a tenere il gruppo sulla corda, all’Europa ci andrà solo chi lo avrà seguito con dedizione dentro e fuori dal campo. Queste partite negli USA saranno cruciali per capire chi c’è con la testa, speriamo di ricevere segnali di crescita immediati. Caso Acerbi? È stato fatto un errore colossale di comunicazione, ha buttato via l’occasione straordinaria di fare mea culpa con umiltà e dignità. E invece ha negato tutto, costringendo l’avversario a dare la sua versione. Probabilmente l’immagine di Acerbi sarebbe anche venuta fuori al meglio, facendo ammissione di colpa e facendo autocritica. Negare e cercare delle scuse, invece, mette in difficoltà chiunque. Lotta Champions? Il Napoli è in difficoltà, ha avuto problemi reiterati e non mancano molte partite ora. La possibilità di recuperare c’è, ma devono arrivare segnali di crescita concreti e bisogna ritrovare la continuità. Se Osimhen si mette in testa di fare un regalo di addio ai suoi tifosi, allora può fare la differenza. Anche perché la rosa del Napoli è seconda a pochi, ma serve giocare con la testa giusta. L’Atalanta non sarà l’ultima spiaggia, lo sarà qualsiasi delle 9 partite che aspettano il Napoli ora. Futuro del Napoli? Spero che De Laurentiis abbia già scelto il prossimo allenatore, perché tutto ruoterà attorno a lui. Il Napoli andrà rinnovato e serve avere le idee chiare sin da subito. Poi andrà capito chi del gruppo è ancora motivato. Calzona resta? Sono valutazioni da fare, se sarà pronto o meno io non lo so. De Laurentiis non può fare altri esperimenti dopo quest’anno. L’allenatore dovrà essere un’assoluta certezza, per idee e armonia con il gruppo. Servirà uno pronto dal primo minuto”.

Il DS Lupo: “Se con Meluso o con una nuova figura, il nuovo allenatore dovrà essere concordato col DS. Altrimenti ADL commette ancora un errore grave…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Lupo, direttore sportivo e grande amico del DS Mauro Meluso: “De Laurentiis ha una lista di nomi a cui affidare la panchina. Sono periodi delicati questi, dove si programma la prossima stagione. Non tutti gli allenatori sono giusti per una piazza come Napoli, quindi servirà un progetto ben dettagliato. Sarà cruciale capire poi se verrà confermato l’attuale direttore sportivo o prenderne un altro, ma l’arrivo del prossimo tecnico dovrà essere concordata con il DS. Altrimenti si commetterà ancora un errore molto grave. Il Napoli è arrivato allo Scudetto proprio grazie alla continuità dirigenziale che Giuntoli era riuscito a dare. Micheli e Mantovani, poi, sono dirigenti di primissimo livello e lo hanno sempre mostrato. Ora non è riuscito a dare continuità dopo l’apice raggiunto, c’è stato un vuoto pesante tra l’addio di Giuntoli e l’arrivo di Meluso. E questo ha inciso. In questa stagione c’è stato un errore di presunzione che è stato pagato con un’annata poco felice. Se la famiglia De Laurentiis imparerà dagli errori di quest’anno, allora potrà riaprire un ciclo già dalla prossima stagione”.

Il Mattino, il dir. De Core: “Il 50% delle speranze europee del Napoli dipendono da Osimhen! Acerbi non prenderà 10 giornate, ma sarà certamente squalificato”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco De Core, direttore de Il Mattino: “Il 50% delle speranze europee del Napoli ruotano attorno alle condizioni e al rendimento di Osimhen. Quest’anno non abbiamo quasi mai visto l’Osimhen dello Scudetto e si è fatto sentire. Da lui dipendono molto delle chances qualificazione Champions del Napoli, che sono ancora lì attraverso gli scontri diretti. Di certo servirà fare un filotto di vittorie, da lì non si scappa. Chi è chiamato a fare la differenza, dovrà farla adesso: Osimhen, Kvara e tutti gli altri. La gara contro l’Atalanta varrà già tantissimo, perché è uno scontro diretto e darà il via al rush finale. L’uscita del Napoli dalla Champions può essere quasi un vantaggio in questo finale di stagione, mentre tutte le altre avversarie in campionato avranno il doppio impegno. E potrebbero anche andare lontane, se penso a Roma e Fiorentina. Riuscire a battere l’Atalanta al rientro, sarebbe indispensabile per rilanciarsi alla grande nel finale della stagione. Una sconfitta, invece, sarebbe una stangata. Caso Acerbi? Non prenderà dieci giornate, ma sarà certamente squalificato. L’offesa è stata incommentabile, ma il dopo è stato davvero triste. Acerbi ha negato e ritrattato tutto e se lo poteva risparmiare. È una coda brutta tanto quanto il gesto in campo, che non è giustificabile nemmeno dall’agonismo o che altro. Il tiro ad Acerbi, però, ora è sbagliato. Ha commesso un errore e bisogna fare critica costruttiva, non demonizziamolo. L’importante è che arrivi un segnale di cambiamento. Sarebbe bello che lo stesso Acerbi diventasse volto della lotta al razzismo al termine di tutto questo”.

Bombardini: “Colantuono aiuterà la Salernitana ad un finale dignitoso. Momento da favola per il Bologna. Zirkzee? Vale tanto, può essere l’erede di Osimhen”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Davide Bombardini, ex di Bologna e Salernitana (tra le altre): “Il Bologna sta vivendo una favola, sta facendo un campionato strepitoso. La Salernitana, invece, sta vivendo un incubo, con una retrocessione già annunciata quando mancano ancora diverse giornate di campionato. Ma i granata devono finire il campionato nei migliori dei modi possibili, al momento vedo una salvezza davvero difficile. Momenti così io non li ho mai passati davvero, sia a Bologna che a Salerno, sono siamo sempre riusciti a salvarci. È una situazione un po’ assurda, e anche i vari cambi di giocatori e direttori non aiutano. Non è facile allenarsi col sorriso in momenti, diversamente da quello che accade a Bologna in questo momento. Colantuono? Può aiutare a dare un finale dignitoso. Io l’ho avuto in altre situazioni, è un sanguigno ed è legato alla piazza di Salerno, il mister è uno che non ci sta a perdere e non le manda a dire. Un allenatore che va ad allenare la Salernitana adesso non può fare troppi calcoli, e può essere anche un po’ spacciato: inutile fare calcoli in questo momento. Sentivo Pippo (Filippo Inzaghi, ndr), che è anche un amico, nelle conferenze a Salerno “Dobbiamo fare sette vittorie…”, ma non puoi fare calcoli, devi giocartela a viso aperto con tutte. Razzismo? Quando giocavamo ce ne dicevamo anche di peggio e succedevano certe risse nei sottopassaggi, ma non usciva mai niente sui giornali. Oggi lottiamo contro il razzismo, il mondo sta cambiando ed è giusto che sia così. Acerbi, se ha detto quella frase, è giusto ‘condannarlo’. Zirkzee? È un giocatore che vale certe cifre, ora non so se 40 o 50 milioni, ce lo dirà il prossimo mercato estivo. Quando l’ho visto all’inizio gli mancava solo il gol, e secondo me può diventare il sostituto di Osimhen. È un giocatore da avvenire, un investimento può crescere ancora tanto”.