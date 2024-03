IL FISCHIETTO – ITALIA vs VENEZUELA sarà diretta dall’arbitro statunitense Rubiel Vazquez.

Per dirigere l’amichevole di questa sera, in Florida, tra l’Italia ed il Venezuela, è stato designato il fischietto statunitense Rubiel Vazquez, trentaquattrenne, al suo primo incrocio internazionale con la formazione azzurra. Con lui ci saranno gli assistenti Luis URANGA e Jose DA SILVA, mentre il IV Ufficiale sarà Alejo CALUME. Tutto il quartetto arbitrale è di nazionalità americana. Trattandosi di un’amichevole non ci sarà il Var.