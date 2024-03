Calzona controllerà gli allenamenti, a Castel Volturno, del Napoli superstite attraverso un drone

I giocatori azzurri non impegnati nelle amichevoli delle varie nazionali, lavorano al Centro tecnico di Castel Volturno, senza però la guida di mister Calzona, a sua volta volato ad allenare la nazionale slovacca di cui è commissario tecnico. Ma non abbandonerà del tutto i suoi ragazzi rimasti al Konami Center. Non sono partiti Osimhen, Politano, Traoré, Anguissa e Lindstrom. Quest’ultimo ha perso la nazionale per aver giocato poco o niente col Napoli, ovviamente c’è anche il brasiliano Juan Jesus, attualmente sotto i riflettori per il caso Acerbi. Pertanto, più di mezza squadra, prepara intensamente la partita, peraltro scontro diretto, con l’Atalanta che si disputerà nel giorno di sabato santo all’ora di pranzo, a Fuorigrotta. Come detto, non è presente l’allenatore partenopeo, tuttavia, attraverso un drone, il tecnico terrà sotto controllo tutta la situazione.