Alemao ricoverato in Brasile per Covid: preoccupano le sue condizioni. Colpita anche la moglie incinta

L’ex centrocampista del Napoli e della nazionale brasiliana Alemao, è stato ricoverato in ospedale per Covid. La pandemia, che in Brasile continua a mietere vittime, non risparmia neanche l’ex mediano azzurro, che è stato trasferito in un ospedale di Belo Horizonte. Secondo la stampa brasiliana, le condizioni di Ricardo Rogério de Brito, in arte Alemao, destano qualche preoccupazione. La famiglia dell’ex calciatore è già stata colpita duramente dalla pandemia. Alemao ha perso la mamma e nei giorni scorsi anche la compagna, incinta di otto mesi, è risultata positiva.

Alemao sbarcò in Italia l’estate del 1988. Con la maglia del Napoli ha disputato quattro stagioni, portando a casa uno scudetto (formando con Maradona e Careca il terzetto straniero), una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana. Decisiva per la vittoria del titolo, la trasferta di Bergamo, dove venne colpito da una monetina. Episodio che portò alla vittoria a tavolino per gli azzurri. Con la nazionale verdeoro ha collezionato 36 presenze, portando a casa una Coppa America.

fonte, corrieredellosport.it