EURO 2020: FIDUCIA ITALIA, I TRE PUNTI CON LA SVIZZERA A 1,60, IMMOBILE ANCORA A QUOTA GOL

Interessante anche la combo marcatore + risultato finale, che vede come protagonista del match Ciro Immobile, già in gol all’esordio venerdì scorso. Una marcatura dell’attaccante della Lazio, combinata con il successo azzurro, moltiplica per 3 la posta giocata. In caso di vittoria dell’Italia con gol di Lorenzo Insigne, invece, la quota è 4,80. Immobile è in assoluto il bomber più “caldo”: il suo gol vale 2,30, tra gli svizzeri occhio a Embolo, a 4,75.

La netta vittoria sulla Turchia ha aumentato la fiducia sull’Italia che, attesa allo scontro con la più ostica Svizzera, arriva all’appuntamento da favoritissima. Per i betting analyst i tre punti che garantirebbero il passaggio del turno valgono 1,60, mentre la vittoria degli elvetici paga ben 6 volte la posta. A 3,75 l’ipotesi del pareggio. Il 3-0 dell’esordio contro la Turchia influisce poco sulle aspettative azzurre per quanto riguarda i gol segnati: la quota dell’Under rimane bassa a 1,64, mentre l’Over si mantiene ben più in alto a 2,16. Anche il Goal sembra difficile per la sfida dell’Olimpico, e si gioca a 2,18, mentre il No Goal, giustificato dalla tenuta difensiva degli azzurri (nessun gol al passivo nelle ultime nove uscite) rimane basso a 1,64.

Vincenzo Letizia

