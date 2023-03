Serie A, Inter-Juventus: nerazzurri favoriti nel derby d’Italia. Sfida da Champions all’Olimpico: tra Lazio e Roma regna l’equilibrio

Sarà il derby d’Italia tra Inter e Juventus a chiudere il programma della 27^ giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano alla sfida dopo il passaggio del turno nelle coppe europee e cercano una vittoria per concludere al meglio prima della pausa per le nazionali. Per i quotisti di William Hill favoriti i nerazzurri, a 2 contro il 3,90 del bis dei bianconeri, vincenti all’andata. Si gioca invece a 3,40 il pareggio al termine dei 90 minuti. Nelle ultime tre sfide di Serie A si sono registrati sempre meno di tre gol: ancora avanti l’Under 2.5, a 1,70, sull’Over fissato a 2,05. Cerca invece la prima rete a “San Siro”, dopo il centro in Europa League, Dusan Vlahovic, offerto come marcatore a 3,80 mentre tra i padroni di casa il ritorno al gol di Edin Dzeko, a digiuno in Serie A da 4 gennaio, si gioca a 3.

Stati d’animo differenti per la Lazio, eliminata dalla Conference League, e la Roma, qualificata ai quarti di Europa League. Nella stracittadina dell’Olimpico, partita da tripla in quota con leggera preferenza per il colpo biancoceleste, offerto a 2,75 contro il 2,80 del successo giallorosso. Sale a 3 un pareggio che manca dal gennaio 2020. Nelle ultime due sfide in “casa” della Lazio entrambe le squadre sono andate a segno, ma su William Hill è in pole il No Goal, a 1,70, sul Goal, a 2,05. Occhi puntati su Paulo Dybala, a segno sette volte in Serie A contro la Lazio e visto tra i marcatori a 3,50.

Il Napoli, dopo il tris in Champions League contro l’Eintracht Francoforte e a +18 dal secondo posto, cerca un altro successo in casa del Toro che non vince all’Olimpico Grande Torino contro i campani dal 2015. Avanti un altro successo per gli uomini di Spalletti, a 1,80, sale a 3,50 il pareggio, con il colpo dei granata fissato a 4,80. Il Napoli non subisce reti da cinque trasferte: il sesto No Goal consecutivo in trasferta è dato a 1,70. Sfida del gol tra Victor Osimhen, capocannoniere del campionato e Antonio Sanabria, terzo marcatore del 2023 in Serie A alle spalle del nigeriano e Lautaro Martinez: su William Hill in pole la rete dell’africano, a 2,25 su quella del sudamericano offerta a 5.

Vuole tornare al successo il Milan, favorito a 2,15, contro l’Udinese, a 3,50, senza successi alla Dacia Arena dal 18 settembre scorso. Nel mezzo, a 3,30 il segno «X». Vede invece la settima vittoria consecutiva la Fiorentina (1,63) contro il Lecce (5,80) mentre nel derby lombardo il Monza, a 1,83, è in pole sulla Cremonese (4,40) alla disperata ricerca di punti salvezza, come la Sampdoria (3) ancora senza vittorie al “Ferraris” che affronta il Verona, (2,55), a -5 dallo Spezia quartultimo. Vuole continuare la striscia consecutiva la Salernitana di Sousa, data vincente a 3,50, sul Bologna di Motta proposto a 2,20. Nelle sfide del venerdì favoriti il Sassuolo, reduce da tre vittorie di fila, a 1,75, sullo Spezia (4,50) e l’Atalanta (1,44), a digiuno da quattro match, sull’Empoli, (7,50) a secco invece dal 23 gennaio.