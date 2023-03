Napoli – Tre gare, in meno di 20 giorni, tra campionato e Champions, con il Milan ma due volte al Maradona

Come sappiamo, il sorteggio di Nyon ha estratto dall’urna il Milan, come avversario degli azzurri nel doppio confronto valido per i quarti di finale di Champions League, il che significa che il Napoli dovrà giocare, in meno di 20 giorni, con i rossoneri di Stefano Pioli, visto che il 2 aprile si disputerà la gara di campionato per la 28esima giornata di serie A, quindi l’11 a San Siro per il primo match di andata di Coppa ed infine ci sarà la partita di ritorno, a Fuorigrotta, il giorno 18. Il tecnico azzurro, intervistato alla radio ufficiale del Napoli, ha affermato che, a differenza di quanto dichiarato da tanti addetti ai lavori, non è stato un sorteggio favorevole, in quanto la formazione meneghina ha un curriculum, nella massima competizione continentale, di tutto rispetto, secondo solamente ai blancos del Real Madrid. Infatti il Milan, in bacheca, vanta ben 7 trofei tra Coppa Campioni e Champions. Per questo motivo resta la favorita per il passaggio del turno, pur se nel calcio nulla è scontato.