Calciomercato Napoli, Satin: “Youssouf ok, ma non è un titolare”

Il nome di Zaydou Youssouf , centrocampista del Saint-Etienne , è accostato al Napoli da alcuni giorni. E i tifosi hanno iniziato a chiedere notizie a suo riguardo. Interpellato da Radio Kiss Kiss, il procuratore sportivo Bruno Satin , ex agente tra gli altri di Koulibaly e Malcuit , ha fatto alcune riflessioni sulle caratteristiche del classe ’99 nativo di Bordeaux, mettendone in luce pregi e difetti: “ Youssouf è un giocatore che ha avuto una carriera strana – ha sottolineato – perchè cominciò a giocare nel Bordeaux , fece bene, ma per ragioni particolari lasciò il Bordeaux per circa 2.5 mln. Il Saint-Etienne lo prese, ebbe un infortunio ed è in ripresa. È un giocatore che corre molto, è un box to box. Copre bene gli spazi, ma non ha la qualità per saltare l’uomo nell’uno contro l’uno. Nella rosa del Napoli ci starebbe bene, ma per fare il titolare non lo so“. Oltre al possibile futuro colpo dei partenopei, Satin ha analizzato anche la situazione di due elementi dell’attuale rosa azzurra che potrebbero rilanciarsi con l’arrivo in panchina di Spalletti: “ Malcuit fece bene al primo anno di Napoli, ma arrivò Di Lorenzo che diventò il titolare. Poi Kevin s’infortunò e andò a Firenze, con un prestito poco soddisfacente. Ora con Spalletti può fare bene, il ragazzo ha qualità importanti. Ounas – ha concluso Satin – è un talento, ha dei colpi impressionanti. Ma gli manca la continuità“.

Vincenzo Letizia

