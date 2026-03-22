CALCIOMERCATO

Lukaku-Napoli, aria d’addio? Dal Belgio un indizio che lo porta lontano ma non in Arabia

Vincenzo Letizia 22 Marzo 2026 0 1 min read

Romelu Lukaku lontano da Napoli? Tra infortuni e panchine, spuntano segnali clamorosi dal Belgio: una nuova casa e il legame profondo con l’Anderlecht

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli appare al momento come un rebus di difficile risoluzione, con i segnali di un possibile addio che iniziano a farsi strada tra le maglie di un contratto che prevede un’altra stagione con gli azzurri. L’attaccante belga, complice un’annata scandita da infortuni e scelte tecniche che lo hanno visto scivolare spesso in panchina, non sembra più considerato un tassello inamovibile dello scacchiere partenopeo.

Dopo le consuete voci sull’Arabia Saudita e la Turchia, le sirene del mercato sembrano ora virare con decisione verso il Belgio. Il portale Voetbalkrant rimbalza con forza l’ipotesi di una “scelta di vita” radicale: il ritorno a casa, tra le fila dell’Anderlecht, il club che lo ha lanciato nel grande calcio: 98 partite e 41 gol dal 2008 al 2011. Lukaku è stato recentemente avvistato nel centro sportivo di Neerpede, quartier generale dell’Anderlecht, per seguire da vicino i primi passi calcistici del figlio Romeo, impegnato con la formazione Under 8. Un ritorno alle origini che per i media belgi non è solo una visita di cortesia, ma il preludio a un ricongiungimento professionale.

A rendere lo scenario ancora più concreto ci sono le – immancabili, quando si parla di voci di mercato – manovre immobiliari del numero nove azzurro. Lukaku starebbe infatti ultimando la costruzione di una lussuosa villa a Dilbeek, località strategica situata a una manciata di chilometri dallo stadio dell’Anderlecht. Questo investimento strutturale nel proprio paese d’origine suggerisce la volontà di stabilire una base permanente per il post-Napoli.

Mediaset

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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