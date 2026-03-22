De Bruyne è sempre il Fab One

Venerdì a Cagliari è tornato titolare dopo cinque mesi. Ora ritroverà il Belgio.

L’assist, come tante volte accade, lo serve lui. Re Kevin: «Primi novanta minuti e vittoria». Una social celebrazione sobria in calce alle immagini della partita di Cagliari, poche parole ma due concetti fondamentali: è tornato a pieno regime e la squadra continua a vincere. De Bruyne non perde tempo e neanche chiacchiere, non è un fuoriclasse per caso, e il Napoli e la gente del Maradona hanno ricominciato ad assaporare il gusto raffinato del suo calcio. Tre apparizioni, un’escalation graduale e tre successi messi in fila che hanno rafforzato le speranze della squadra di agganciare il secondo posto. Mancano otto giornate alla fine del campionato e, in attesa di Fiorentina-Inter, sul podio le distanze sono meno ampie di poco fa.

Che sia un attimo o una fase nuova, beh, lo scopriremo oggi dopo la serata in onda al Franchi, ma la certezza sul fattore KDB resta: averlo a disposizione aiuterà lo sprint finale del Napoli, proprio come non averlo avuto ne ha limitato lo scatto iniziale.

CINQUE MESI. Venerdì a Cagliari è tornato titolare dopo un’attesa lunga quasi cinque mesi – l’ultima volta il 25 ottobre – e soprattutto ha giocato dall’inizio alla fine dopo un rodaggio minimo inaugurato il 6 marzo: 11 minuti contro il Torino per ricominciare, poi un tempo contro il Lecce il 14 (il secondo) e per finire 98 minuti all’Unipol Domus, recuperi compresi. Non accumulava un minutaggio del genere dalla trasferta con il Toro all’andata, datata 18 ottobre 2025; una settimana dopo, poi, avrebbe rimediato il grave infortunio muscolare che gli ha fatto perdere 28 partite consecutive.

GRANDE RITORNO. Acqua passata, sì. Ora la vita sportiva è tornata bella, emozionante anche a 34 anni: le prospettive parlano di un finale di campionato da protagonista e poi del quarto Mondiale della sua leggendaria carriera con il Belgio. Come Lukaku, anche De Bruyne è stato convocato in nazionale per le amichevoli contro gli Stati Uniti ad Atlanta (sabato) e il Messico a Chicago (1 aprile): ritorno in grande stile dopo quasi sei mesi, considerando che l’ultima apparizione risale al 13 ottobre 2025, e antipasto del sogno americano che ha tutta l’intenzione e anche le carte in regola per coronare in estate. Con tanto di compleanno iridato: compirà 35 anni il 28 giugno, in piena coppa. E con le idee sicuramente già chiare in merito alla prossima stagione con il Napoli: ha ancora un anno di contratto e il suo futuro non sembra coperto dai dubbi e dalle ombre.

Un po’ come la sua importanza all’interno della squadra: è tornato e Conte lo ha subito rimesso al centro del mondo azzurro. Il sistema Fab Four è in archivio? Niente paura: Kevin, il Fab One, recita da trequartista. Lo ha fatto con il Lecce e anche a Cagliari, casella destra, ottime idee, solito calcio chic. Il dettaglio che manca? Beh, un gol: l’ultimo il 25 ottobre all’Inter su rigore, seppure è appena rientrato. Potenza di essere De Bruyne.

(Fonte: Corriere dello Sport)