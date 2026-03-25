Irlanda del Nord, O’Neill: “Questa Italia non ha Totti o Del Piero, la loro forza nel gruppo”

“Abbiamo tutto da guadagnare da questa partita”. Michael O’Neill non le manda a dire prima della sfida della sua Irlanda del Nord in casa dell’Italia.
Il 56enne, ex centrocampista del Wigan fra le altre e attuale tecnico anche del Blackburn, ha spiegato come la sua squadra si è preparata alla partita di Bergamo contro gli azzurri: “Bisogna essere realisti, non siamo arrivati qui pensando di venire a imporre il nostro gioco, saremmo ingenui. Vogliamo sviluppare il piano provato negli ultimi giorni e utilizzato in passato”.
Sulla considerazione che la nazionale italiana ha dell’Irlanda del Nord: “Non penso che l’Italia ci stia sottovalutando. Ho grande stima per Gattuso per aver accettato l’incarico in quel momento, ha perso solo a Milano con la Norvegia. Noi siamo una nazionale piccola, giocheremo con spensieratezza. La fiducia pero c’è, abbiamo fatto molto bene per arrivare fino a questo punto, sono orgoglioso dei miei”.
A Bergamo, la squadra di O’Neill troverà un contesto quasi di casa: “Questo stadio somiglia al nostro di Belfast. Penso ci sarà un grande clima, dobbiamo cercare di rendere difficile la partita all’Italia per fare in modo che l’aspetto psicologico diventi un fattore”. Come? “Restando in partita, più avanza il tempo e più aumentano le pressioni sulla squadra favorita se il risultato è di 0-0. Ci aspettiamo un inizio molto difficile, ma anche noi possiamo essere insidiosi con attacchi programmati o calci piazzati. Non mi aspetto una gara con tanti gol, speriamo in una partita molto chiusa”.
Mentre sul valore dei singoli giocatori di Gattuso, l’allenatore nordirlandese chiarisce: “Non credo ci sia un singolo che ci faccia paura, però siamo consapevoli della forza del centrocampo italiano con Tonali, Locatelli e Barella. Però questa squadra non ha un Del Piero o un Totti…la sua forza è nel gruppo, ma la rispettiamo perché ha giocatori che giocano ad alto livello”.
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