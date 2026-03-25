Irlanda del Nord, O’Neill: “Questa Italia non ha Totti o Del Piero, la loro forza nel gruppo”

Mentre sul valore dei singoli giocatori di Gattuso, l’allenatore nordirlandese chiarisce: “Non credo ci sia un singolo che ci faccia paura, però siamo consapevoli della forza del centrocampo italiano con Tonali, Locatelli e Barella. Però questa squadra non ha un Del Piero o un Totti…la sua forza è nel gruppo, ma la rispettiamo perché ha giocatori che giocano ad alto livello”.

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