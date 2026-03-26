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SSCN – Il futuro di De Lurentiis e Conte dipenderà dai bilanci del club e dal progetto del prossimo mercato estivo

Armando Fico 26 Marzo 2026 0 1 min read

Antonio Conte ha ancora un anno di contratto col Napoli, come lui stesso ha dichiarato in conferenza stampa, dopo la partita di Cagliari. Tuttavia la certezza che rimanga sulla panchina azzurra non vi è ancora: l’allenatore salentino ed il presidente, a fine campionato, avranno un vis a vis  per discutere del progetto della nuova annata e del mercato estivo. Sta di fatto che che la società, oggi, come oggi, non può destinare fior di milioni, alla campagna acquisti, cone fatto nell’estate del 2025 ma deve contenere le spese e badare al bilancio, magari riducendo anche il monte ingaggi, troppo alto. Il mister ha precisato che sebbene si trovi benissimo all’ombra del Vesuvio, ribadendo la voglia di continuare la sua avventura napoletana, rimarrà solo se ci sarà unità di intenti tra le parti. Qualora venissero a mancare questi presupposti, saluterà tutti, con immenso affetto.  Pertanto, il prossimo futuro dei due massimi esponenti del Napoli dipenderà dai bilanci. Gli oltre 150 milioni investiti, l’anno scorso, grazie soprattutto alle cessioni eccellenti di Kvaratskhelia e Osimhen , nella stagione a venire, non  essendoci più pezzi pregiati da vendere, non si potranno fare follie. In poche parole Conte dovrà accontentarsi di quello che passa il convento e conoscendolo, penso che un possibile divorzio possa esserci. Il club partenopeo non ha il fatturato di Inter , Milan e Juve e non incassa 4 5 milioni a partita, quindi con un portafoglio molto limitato, non arriveranno dei top players, bensì giovani emergenti, tipo Vergara e Alisson Santos. Accetterà il buon Antonio tale ridimensionamento? A fine maggio lo scopriremo!

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