Juventus – Napoli – Modalità d’acquisto, da parte dei tifosi azzurri, per il settore ospiti dello Stadium di Torino

Il big match della quinta giornata di serie A, ossia Juventus – Napoli, in calendario il 21 settembre, alle ore 18, allo Stadium di Torino, rappresenta, da sempre, per i tifosi napoletani, una partita speciale, per cui, questi ultimi, sono già all’opera per accaparrarsi un posto in prima fila, al fine di assistere allo scontro più atteso del torneo. I preziosi tagliandi, per il settore ospiti sono disponibili già da qualche tempo e possono essere acquistati direttamente dal sito ufficiale della Juventus. Agli utenti basta scegliere il posto desiderato, selezionare il numero di biglietti e procedere, naturalmente al pagamento con carta di credito. Per la tifoseria partenopea c’è l’obbligo di possedere la Fidelity Card della SSCN. Si possono comprare, al massimo quattro biglietti, per ogni utente: il costo del settore ospiti è di 45 euro. Si prevede il sold out per questa partita.