Nazionali azzurri – I due scozzesi, Glimour e Mc Tominay sono rientrati a Napoli, stanotte, con un volo privato da Lisbona

I due calciatori scozzesi del Napoli, Scott McTominay e Billy Gilmour, dopo aver disputato l’ultima gara di Nations League,contro il Portogallo sono già rientrati a Napoli alle prime luci del giorno di questa mattina, con un volo privato partito da Lisbona. Il velocissimo rientro dei due centrocampisti costituisce un segnale forte di come, entrambi, abbiano tanta voglia di accelerare i tempi per mettersi a disposizione di Conte per la prossima gara di campionato contro il Cagliari, in Sardegna, di domenica alleore 18. La loro avventura con la Scozia, seppur negativa in fatto di risultati, è stata condita da due reti per l’ex Manchester United e da una per l’ex Brighthon. Dunque, i neo acquisti azzurri tornano alla base col morale alto e non vedono l’ora di giocare titolari con la nuova maglia.