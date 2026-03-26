ITALIA

ITALIA vs IRLANDA DEL NORD – Notte decisiva per Gattuso obbligato a vincere, oggi e nell’eventuale finale di martedì prossimo

Armando Fico 26 Marzo 2026 0 1 min read

Questa sera in quel di Bergamo, si deciderà il futuro della nazionale di Gattuso, che aspira a disputare i Mondiali di giugno, da cui manca dal 2014. Un’eternità per gli azzurri, costretti a vincere sia con gli irlandesi  che nell’eventuale finale di martedì prossimo, contro la Bosnia, o il Galles in trasferta, per non incorrere in un’altra vergognosa eliminazione dopo quelle con la Svezia e con la Macdonia. Dunque una notte decisiva, a tutti gli effetti, per l’Italia, per sfatare questo tabù. Il Ct azzurro , nell’ultima intervista, ha affermato quanto segue:

“Dal primo giorno che sono ct. da  7 mesi a questa parte, sento la gente chiedermi di portare l’Italia al Mondiale 2026. Sono consapevole che, quella di Bergamo sarà la gara più importante della mia carriera, anche se  faccio l’allenatore da molti anni. Mi sono preparato, non sto pensando a che possa andare male. Voglio pensare positivo, in grande, poi vediamo.”

Secondo le indiscrezioni giunte dal ritiro della Nazionale la probabile formazione anti Irlanda del Nord dovrebbe essere questa:

ITALIA (3-5-2) – Donnarumma; Mancini, Calafiori, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Moise Kean, Retegui. Ct. Gennaro Gattuso

Molto probabilmente, questa sera, gli azzurri avranno l’attenzione di milioni di tifosi, i quali si riavvicineranno a Donnarumma e compagni per rivivere da vicino , dopo ben 12, anni, una competizione così importante come un campionato mondiale.

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