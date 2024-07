Calciomercato -Ritorno di fiamma del PSG su Victor Osimhen, data cruciale il 17 luglio prossimo

A quanto pare l’allenatore del club parigino Luis Enrique non è rimasto soddisfatto delle prestazioni dell’annnata conclusasi qualche mese fa dei due centravanti acquistati, nel mercato estivo 2023, per l’ingente somma di 160 milioni di euro. Nè Randal Kolo Muani e né Gonçalo Ramos si sono rivelati quei veri bomber come si aspettava il tecnico spagnolo. Due autentici flop, visto che il primo ha reaklizzato solo 9 reti in 40 gare, mentre il secondo 14, in altrettante partite tra Ligue 1 e Champions. Pertanto, il Psg ha avuto un ritorno di fiamma per l’attaccante nigeriano del Napoli, Osimhen a cui non dispiacerebbe approdare sotto la Torre Eiffel. Però, la data cruciale per accaparrarsi il cartellino del giocatore, può essere il prossimo 17 luglio,data in cui comincerà il calciomercato in Arabia Saudita. L’Al-Ahli è sempre interessato al numero 9 della squadra partenopea , al quale aveva già offerto un ingaggio faraonico., per cui potrebbe, nuovamente, tornare alla carica. Qualora andasse in porto la cessione del centravanti, il Napoli punterebbe su Lukaku, pupillo di Antonio Conte, in uscita dal Chelsea.