Pisa-Benevento, Stellone: “Serve una vittoria fuori casa. Gara preparata sotto vari aspetti”

Il tecnico Stellone presenta così la trasferta di domani contro il Pisa:

“La squadra arriva a questa gara con una settimana di lavoro in più. Giocheremo contro un avversario forte, costruito per vincere il campionato. Da dopo il cambio di allenatore ha avuto un cammino positivo.

Noi stiamo crescendo e dobbiamo fare qualcosa in più per quanto riguarda la prestazione nei singoli. Abbiamo le carte per tirarci fuori. Dobbiamo fare un colpo fuori casa, osare, ma sempre con equilibrio.

Abbiamo recuperato Veseli e Pettinari. Letizia non sta benissimo. E’ quasi al 50% e non voglio rischiarlo dall’inizio. In difesa abbiamo varie soluzioni ma Veseli ha un solo allenamento e non voglio rischiarlo. Capellini non è a disposizione.

La prossima settimana, quella della sosta, cercheremo di recuperare altri calciatori.

Farias l’ho visto bene. E’ un calciatore forte che ci crea la superiorità numerica saltando l’uomo. Tutti dovremo dare il massimo. In queste due trasferte dovremo cercare di fare un colpaccio fuori casa.

Domani dovremo essere pungenti nella ripartenza. Bisogna rispettare il Pisa ma dobbiamo fare la nostra gara. Loro alzano il terzino e dovremo cercare di non subire il loro possesso palla. Dietro giocano a quattro ma impostano a tre. Bisogna dare meno spazio tra le linee e saper leggere le situazioni della gara. Abbiamo preparato la partita su vari aspetti. Dovremo essere bravi nella fase di attesa e ripartenza, oltre a migliorarci nell’ultimo passaggio.

Con la disponibilità di Pettinari mi aspetto delle soluzioni a gara in corso.

Vedrò la partita a dalla tribuna ed è una cosa che mi scoccia. Comunicherò da lì con i collaboratori, magari porterà anche bene.

Il presidente si è fatto sentire. Non possiamo permetterci di subire torti arbitrali come è capitato nelle ultime gare. Soprattutto adesso che i punti valgono tanto.

I calciatori ci tengono a fare bene. Chi non vuole dare il suo contributo me lo fa capire dall’allenamento. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Avremo 23 convocati che mi permettono di avere varie soluzioni a gara in corso.

Quando i risultati non arrivano gli aspetti che incidono sono vari. Io voglio vincere, ma tutti dobbiamo fare qualcosa in più. Se abbiamo questa classifica vuol dire che ci meritiamo questi punti, ma possiamo cambiare questo momento con delle vittorie”.