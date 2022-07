Napoli – Stamane a Dimaro – Fogarida inizia la nuova stagione azzurra 2022/23

Il Napoli è giunto, ieri sera, in Trentino, nella Val di Sole, per la prima fase del ritiro precampionato, in vista dell’apertura della nuova stagione edizione 2022/23, che per la compagine di Spalletti, avrà inizio nel giorno di ferragosto, alle 18,30 in quel di Verona, allo stadio Bentegodi. Stamane, primo allenamento allo stadio di Carciato, frazione di Dimaro – Folgarida. Il figlio del presidente Edo De Laurentiis, Demme e Spalletti sono stati tra i primi a scendere dal pullman che li ha condotti dall’aeroporto di Verona all‘Hotel Rosatti, quartier generale della società partenopea, in Alto Adige, tra l‘entusiasmo dei tifosi presenti ad accogliere i loro beniamini. Non ci sono ancora tutti, mancano big come Koulibaly che arriveranno tra qualche giorno. Volti abbastanza tranquilli e sorridenti, tra cui quelli dei due nuovi arrivati. Anche Fabian è sembrato sereno malgrado il suo rifiuto a prolungare il contratto col Napoli. Cori soprattutto per l’allenatore toscano che rappresenta uno dei punti fermi su cui la piazza napoletana fa grande affidamento. Tuttavia i sostenitori azzurri si aspettano che De Laurentiis rinforzi con qualche calciatore di spessore la squadra che dovrà cimentarsi in Champions League. Buon precampionato, pertanto, al Napoli, ufficialmente, tornato al lavoro, dopo le vacanze estive.