Giuntoli: De Laurentiis ha fatto a Koulibaly un’offerta irrinunciabile

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazione in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro.

Queste le prime parole di Giuntoli: “Sono qui per togliere un alone di negatività. La squadra si è qualificata in Champions e potevamo fare anche di più se avessimo avuto tutti sempre a disposizione”.

Su Koulibaly.

“Non è arrivata nessun’offerta ufficiale da parte di nessun club. Ma Kalidou va in scadenza, ha rappresentato Napoli in maniera straordinaria. Stiamo parlando ogni giorno con lui. Il presidente gli ha fatto un’offerta quasi irrinunciabile, gli ha offerto veramente tanto. Gli abbiamo offerto sei milioni per cinque anni, netti, senza bonus e senza niente. Sono 60 milioni di euro lordi e anche un futuro da dirigente perché il ragazzo ci ha dato tanto e si è meritato questa proposta incredibile. Il presidente è molto generoso, ma anche attento ai conti. Da stipendi molto alti quest’anno siamo tornati in una sostenibilità che è una garanzia per i tifosi in un progetto a lunga scadenza. Nonostante questo gli ha fatto quest’offerta, ed è come se gli avesse offerto il doppio”.

Su Fabian.

C’è un rapporto straordinario con la città, ci stiamo parlando. Noi non abbiamo ancora fatto un’offerta dichiarata, ma vogliamo tenerlo con noi e quindi stiamo valutando. Non ci sono offerte da altri club, lui si sta guardando intorno. Vedremo le offerte che ci porterà”.

Su Mertens.

“Dries ha un rapporto straordinario con Aurelio, che gli ha fatto una proposta importante, di quasi 5 milioni lordi, parenti a 2,5 netti. Questo è il disegno molto semplice”:

Dybala è una possibilità?

“Dybala lo riteniamo fuori portata, non ci abbiamo mai parlato e non ci abbiamo mai pensato. Sta parlando con altri club”.

Su Meret.

“Il ragazzo resta volentieri con noi, abbiamo un accordo solo da formalizzare”.

Digressione di Giuntoli.

“Volevo ringraziare tutti i ragazzi in scadenza, da Ospina a Malcuit, da Insigne a Ghoulam, in questo momento anche Mertens. Li volevo ringraziare per

Ancora su Fabian.

“In questo momento andiamo d’amore e d’accordo, siamo molto sereni.

Cosa vi ha risposto Koulibaly?

“Ci ha risposto che ci deve pensare, che deve guardarsi intorno, ha preso un po’ di tempo”.

Vi siete dati una scadenza per il mercato?

“Se uno vorrà partire dovrà portare offerte in breve tempo perché il campionato comincia prima. Ci sono 15 punti in palio fino ai primi di settembre, è una riflessione corretta che abbiamo fatto con i nostri calciatori”.

Per Mertens la partita è ancora aperta?

“E’ una cosa che cura direttamente il presidente, onestamente non so rispondere”.

Offerte per Osimhen?

“Offerte vere e proprio no. Telefonate d’interessamento sì. Tutti sanno che noi abbiamo grandi aspettative nei suoi confronti, ha ancora tre anni di contratto e quindi l’offerta deve essere molto molto importante, lo sanno tutti”.

Com’è andata la trattativa per il rinnovo di Ospina? Lui non ha accettato?

“Noi volevamo tenerlo, gli abbiamo fatto una corte spietata. Lui ha scelto una strada meno tecnica e più economica. Noi volevamo confermarlo, insieme a Meret, visto che siamo stati la miglior difesa”.

Per Koulibaly c’è un veto verso la Juventus?

“Non c’è bisogno, per noi è incedibile”.

C’è un limite per le trattative?

“Il prima possibile perché il campionato comincia prima. Speriamo che ci sia la volontà anche da parte loro di rimanere”.

Ci sono novità su Deulofeu e il portiere di riserva?

“Non sarà un portiere di riserva, ma uno dello stesso livello. In questo momento stiamo aspettando qualche occasione per il portiere. Deulofeu? Noi facciamo molte telefonate per informarci e va a finire sui giornali, giustamente, ma fondamentalmente non c’è stato niente”.

Novità su Politano? Ha fatto capire di voler cambiare aria.

“I nostri calciatori sono tutti confermati, poi se qualcuno vuole andare via porti offerte congrue al valore del calciatore. Per Politano non c’è stata nessun’offerta ufficiale”.

Occasioni a parametro zero in questo mercato?

“C’è sicuramente questa tendenza, ma se uno sceglie un calciatore giovane, con fame, c’è più margine per rivenderlo. Più in alto si va di salario più i cartellini scendono”.

State pensando di organizzare qualcosa durante la pausa per il Mondiale?

“Stiamo valutando insieme ad altri club di fare qualcosa per avere un po’ di competitività, altrimenti si perde intensità. Credo che alla fine ci voglia il giusto riposo e la giusta intensità negli allenamenti. Quando c’è una sosta conta sempre la testa, la voglia di ripartire, di andare a mille”.

Un commento sulle parole di De Laurentiis ‘Faremo di tutto per vincere lo Scudetto’.

“Un conto è dovere, un conto è volere. Noi tutti vogliamo nel nostro profondo e sogniamo di fare qualcosa di straordinario, ma poi come ha detto il mister ci sono delle squadre molto attrezzate e sarà difficile anche qualificarsi alla Champions League. Noi ci teniamo questo sogno, ma il nostro obiettivo vero è la Champions League. Il sogno Scudetto lo culliamo sempre, ci serve anche per andare sempre al massimo”.

Sirigu può essere un’occasione?

“In mezzo a tante altre sì”.

Prendere un quarto centrale?

“Abbiamo parlato col mister di aggiungere un quarto centrale. Per il resto siamo molto completi, aspettiamo il mercato”.

Su Petagna.

“Non si sta muovendo niente”.

Che caratteristiche deve avere il quarto centrale?

“Deve essere funzionale al progetto, non per forza giovane”.