Nazionale – Questa sera, alle 22, l’Italia di Spalletti in amichevole, contro il Venezuela, negli Stati Uniti

Fermo il campionato di serie A, torna in campo questa sera, alle 22 italiane, l’Italia di Luciano Spalletti, che giocherà la prima amichevole della tornèe negli Stati Uniti, contro il Venezuela. L’ex allenatore del Napoli, stavolta, si affiderà alla difesa a tre, arretrando Di Lorenzo, mentre gli esterni bassi dovrebbero essere l’esordiente Cambiaso e uno tra Udogie e l’interista Dimarco. In attacco spazio, dall’inizio per il genoano Retegui con Frattesi e Chiesa a supporto. Dunque il CT azzurro è pronto a sperimentare nuove soluzioni tecniche e tattiche in questa gara in cui non ci sono punti in palio. Secondo le ultime notizie, la probabile formazione che si opporrà ai sudamericani, al ‘Chase Stadium’ di Fort Lauderdale, sarà la seguente:

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Scalvini, Buongiorno, Darmian; Cambiaso, Barella, Jorginho, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui.

Dall’altro lato, i possibili undici del Venezuela saranno:

VENEZUELA (4-4-2): Romo; Navarro, Osorio, Angel, Gonzalez; Savarino, Casseres, Rincon, Machis; Segovia, Rondon.

Per la cronca, la nostra nazioinale, disputerà la seconda amichevole americana, contro l’Ecuador, domenica, ore 21 italiane.