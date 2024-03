Lobotka: “A Napoli un anno strano: non siamo Real o Barca. Futuro? Non so…”

Stanislav Lobotka è stato uno dei protagonisti della conquista dello scudetto da parte del Napoli ed è anche una delle pochissime note liete della attuale stagione degli azzurri. Il calciatore è stato premiato dalla Federazione slovacca come miglior calciatore slovacco del 2023. Il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo avere ricevuto l’ambito riconoscimento: “Una gioia indescrivibile, sono contento di aver vinto questo trofeo. Si tratta di uno stimolo in più per me, sono orgoglioso”.

“Hamsik se ne ha aggiudicati otto, ma sono sicuro che ne scambierebbe uno con me per lo scudetto che abbiamo vinto con il Napoli. Sono sempre stato un tifoso di Marek e sono certo che anche lui sia contento per me, per questo premio. Non pensavo di vincere. La vittoria mia è un premio per tutta la stagione che abbiamo fatto lo scorso anno con il Napoli. Devo dire che il 2023 è stato un anno strano. La prima parte è stata bellissima, mentre la seconda parte no”, ha aggiunto Lobotka.

Il calciatore ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli: “Siamo il Napoli, non il Barcellona o il Real Madrid che collezionano trofei ogni anno. Non siamo ancora a quei livelli, ma siamo sulla giusta strada per arrivarci”.

Infine sul suo futuro: “A Napoli sono felice, ma non so cosa accadrà”.

