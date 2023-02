NAPOLI – Attualmente il valore della rosa è quasi triplicato

La stagione del Napoli, è davvero lusinghiera e straordinaria, a tal punto che si dice che gli azzurri hanno già vinto il campionato. Nessuno alla vigilia avrebbe pensato di vedere questa squadra, peraltro completamente rivoluzionata e con giocatori semi sconosciuti come Kvaratskhelia, Kim, Olivera, provenienti da campionati di non altissimo lignaggio, dominare sia in Italia che in Europa. Rispetto all’anno passato il valore della rosa di Spalletti si è quasi triplicato, infatti secondo le quotazioni di mercato, oggi vale ben 543 milioni di euro, una cifra considerevole che inorgoglisce il patron De Laurentiis. Diversi calciatori, alla partenza di questo torneo, erano visti solo come delle scommesse ma grazie al lavoro del tecnico toscano, maestro di calcio, e alla grande applicazione di essi, si sono già affermati nel grande calcio e quindi hanno suscitato l’interesse delle big europee. Per esempio, il talento della Georgia, pagato solo 10 milioni, adesso, nessuna trattativa potrebbe essere intavolata con meno di 60 milioni di partenza. Molto merito, dobbiamo dirlo, va a Cristiano Giuntoli ed al suo staff capace di aver intuito le qualità dell’esterno prelevato dalla Dinamo Batumi. e del difensore sudcoreano, i quali hanno totalmente fatto dimenticare, ai tifosi, gente come Mertens e Koulibaly. Questo dimostra che anche senza strafare e spendere fior di milioni si può allestire una squadra forte e competitiva per alti traguardi, un pò come successe in Inghilterra, qualche anno fa, con la favola del Leicester di Claudio Ranieri.